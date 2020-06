TeatroJá transmite peças ao vivo a preços populares

Nomes como Marcelo Serrado, Paulo Betti, Arlindo Lopes, Emilio Orciollo Netto, Júlia Rabello, Lilia Cabral, Giulia Bertolli, Mariana Lima, Marco Sacramento, fazem parte do projeto TeatroJá e terão seus espetáculos transmitidos a preços populares. Com peças curtas, de até 50 minutos – monólogos ou elenco reduzido – o palco do Teatro PetraGold será ocupado pelos artistas, intercalando datas e temporadas. Com plateia digital e apenas uma pessoa presencial, o TeatroJá leva a arte para todo o país por plataforma streaming, descentralizando do eixo Rio-SP.

A ação respeita todas as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de distanciamento social. O projeto é lançado no próximo 4 de julho, com a estreia do primeiro espetáculo, “Os Vilões de Shakespeare”, um monólogo com Marcelo Serrado. Sem data prevista para o término do TeatroJá, o cronograma já conta com 14 peças – entre elas solos, musicais e inéditos, como a obra de Lília Cabral com sua filha Giulia Bertolli. A proposta é que ao longo das temporadas sejam abertos mais horários nas salas de teatro para as transmissões.

A ação é realizada pela plataforma de streaming ZOOM, que em parceria com a Sympla (venda de ingressos), poderão comportar até 1000 pessoas.Os ingressos, no valor de R$10, devem ser adquiridos pelo site do Teatro PetraGold (https://www. teatropetragold.com.br/). Cada pessoa que comprar um ingresso, receberá um link de acesso com data e horário específicos para uso. O link funciona para um único acesso – não poderá ser reutilizado e/ou compartilhado.