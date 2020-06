Contra sonegação, Economia e Polícia Civil deflagram operação “Lisura”

O Governo de Goiás continua firme no combate à sonegação e atuando contra a concorrência desleal. A Delegacia de Fiscalização de Goiânia (DRF), da Secretaria da Economia, realizou nesta terça-feira, 23, a operação “Lisura”, em um trabalho integrado com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), da Polícia Civil. Os alvos foram duas empresas do ramo alimentício e um escritório de contabilidade, em Inhumas e Anápolis. O grupo é suspeito de fraudar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o enquadramento no regime do Simples Nacional.

A investigação revelou que os três empreendimentos pertenciam a um mesmo grupo e utilizavam empresas registradas em nome de terceiros (laranjas) com objetivo de sonegar ICMS. A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, os investigados transferiram fraudulentamente uma empresa de fachada para o nome de uma mulher em Goiânia e utilizavam esse CNPJ para a emissão das notas fiscais das empresas verdadeiras do grupo a fim de sonegar impostos.

Na análise dos documentos, o fisco estadual apurou que um dos motivos da fraude seria, além de sonegar, evitar a exclusão da empresa do Simples Nacional, já que o teto de faturamento para se enquadrar no regime diferenciado é de R$ 4,8 milhões por ano. “Identificamos, preliminarmente, que em dois anos e meio as empresas movimentaram cerca de R$ 30 milhões, e nem 30% disso foi declarado”, explicou o delegado Gerson Segundo, titular da Delegacia Fiscal de Goiânia e Região Metropolitana.

Durante a ação, foram apreendidos documentos e realizadas cópias do banco de dados, além de identificadas outras empresas que podem estar ligadas ao mesmo grupo. Na parte fiscal, os auditores irão analisar as relações financeiras e fiscais para identificar os tipos de fraudes cometidos, a interligação das pessoas jurídicas e determinar a multa.