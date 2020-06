Leitura | O caso do Tipógrafo: superação em busca de representatividade

Em autobiografia, escritor paulista Emílio Figueira discute conceitos de Inclusão Social e Educação Inclusiva para dar sequência na missão de ser um divulgador de informações sobre pessoas com deficiência. Em O caso do Tipógrafo, Emílio narra de forma descontraída suas construções artísticas e superações ao discutir conceitos de Inclusão Social e Educação Inclusiva. O Caso do Tipógrafo é leitura para psicólogos, pedagogos, militantes da inclusão social e mais: para todos abertos à empatia e a emoção. Emílio Figueira também é autor de outras obras, como “O homem que amou em silêncio” e “O sopro da opressão”. O livro impresso custa R$ 44,89 e o Ebook (epub) é vendido a R$ 22,60 no endereço https://bit.ly/3hhp6HE.

