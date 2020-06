Filme | M-8: Quando a Morte socorre a Vida

Paris Filmes e Migdal Filmes acabam de anunciar o lançamento do trailer de “M-8 – Quando a Morte Socorre a Vida”, longa dirigido pelo cineasta Jeferson De (do premiado “Bróder”) e vencedor na categoria Melhor Filme de Ficção, por voto popular, do último Festival do Rio. Protagonizado por Juan Paiva (Maurício) e baseado no livro homônimo de Salomão Polakiewicz, o filme tem estreia prevista para o segundo semestre de 2020, quando os cinemas forem reabertos, com segurança, dentro dos protocolos definidos pelas autoridades sanitárias.

“Em “M-8”, o nosso protagonista é um rapaz negro que ingressa na faculdade de medicina e percebe o racismo estrutural que nos cerca e molda a nossa sociedade. Integram o elenco nomes como Mariana Nunes, Giulia Gayoso, Bruno Peixoto, Fábio Beltrão, Zezé Motta, Ailton Graça, Alan Rocha, Rocco Pitanga, Dhu Moraes, Léa Garcia e Raphael Logam, como M-8. Lázaro Ramos, Henri Pagnoncelli e Malu Valle fazem participações especiais.