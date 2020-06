Editorial | Semana decisiva

Começa uma semana decisiva na luta contra a Covid-19 em Goiás. A flexibilização das atividades comerciais evidenciou um aumento considerável no número de infectados, mais que dobrou o número de mortos pela doença, lotou hospitais públicos e privados e provocou o colapso no número de UTIs disponíveis em todo o estado. Para tentar reverter a situação ou pelo menos controlá-la, o governador Ronaldo Caiado convocou todos os prefeitos do Estado e representantes dos poderes legislativo de judiciário para um encontro por videoconferência a partir das 8 horas de segunda feira.

Goiás entra esta semana até o final de julho na fase mais crítica da pandemia e o governador, que é um médico experiente, diz que novas ações são necessárias para que não faltem leitos de UTI aos goianos. Caiado foi coerente em março ser o primeiro governador a decretar quarentena no País e agora, mesmo sem falar em novo decreto, sinaliza para estar à frente de novas medidas para aumentar o isolamento social em Goiás, hoje abaixo dos 30% enquanto o recomendável é acima de 50%.

E é neste clima de prevenção e também de aproximação das eleições municipais, que acontecem em novembro, que pré-candidatos se articulam principalmente pelas redes sociais para se aproximar de seu potencial eleitorado. Com o uso destas ferramentas, prefeitos inauguram obras, evitam aglomerações, mas deixam suas marcas.

E como nem tudo é ansiedade e desesperança, Goiás passa a ser referência em transplantes renais no país no HGG e a UFG é destaque em Transferência Tecnológica e Ensino. É mais uma vez Ciência nos salvando do caos!