Rápidas | Gomide anuncia em carta emocionante que não é candidato à Prefeitura de Anápolis

O deputado estadual Antônio Gomide, do PT, escreveu uma carta à população de Anápolis em que afirma ter tomado a decisão mais difícil da vida dele. Por causa condição física e emocional depois de uma neurocirurgia para retirar um tumor benigno em novembro de 2019, que deixou sequelas como uma paralisia facial, foi submetido a outra cirurgia que exige uma fase recuperação de pelo menos seis meses. “Entendo que nesse momento, por recomendação médica, o mais sensato é cuidar da saúde. Preciso respeitar o tempo do processo da minha recuperação. Seguirei em frente como sempre fiz, buscando reestabelecer minha saúde para continuar na defesa da nossa cidade e apoiando a decisão do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2020”, disse na carta. Os anapolinos lamentaram e todos os goianos se solidarizaram à luta do deputado.

O quase doutor Carlos Alberto Decotelli, novo ministro da Educação

O novo ministro da Educação do governo Bolsonaro, Carlos Alberto Decotelli da Silva é economista, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e, apesar de declarar-se Doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, foi desmentido pela instituição. Ele não terminou o doutorado. Oficial da reserva da Marinha, é o 9º dos 23 ministros de Bolsonaro que são militares. Ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), passou 23% do tempo como chefe da pasta viajando.

Tatiana Lemos critica falta de fiscalização e de isolamento social

A vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB, disse que Goiânia está sem gestão, ao referirse a abertura do comércio na capital durante uma sessão remota da Câmara Municipal. “Goiânia não está em isolamento social e não há fiscalização. É uma hipocrisia falar apenas da Região da 44 e dos shoppings enquanto vemos tudo, na cidade, funcionando; trabalhadores precisando se deslocar e empresas milionárias do transporte coletivo retirando ônibus de circulação”, argumentou. “Enquanto isso, não vemos o prefeito conversar, não vemos fiscalização alguma”, completou.

José Délio disputa a Prefeitura de Hidrolândia

O vereador e advogado José Délio Júnior, précandidato à Prefeitura de Hidrolândia pelo Democratas constrói seu plano de governo com base no resgate cultural e na gerção de emprego e renda para a população. Ele afirma em suas redes sociais que está preocupado com todos os segmentos da gestão pública do município. Quer cuidar da cidade e do povo hidrolandense.