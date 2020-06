Breno Ruiz e Roberto Leão lançam álbum sobre amores, dores e saudades

Um repertório de delicadas canções que falam de temas como a tristeza, a saudade, um amor desfeito, a desilusão ou a dor de cotovelo, de compositores de gerações diferentes da música popular brasileira. Assim é o álbum Alegria, resultado do sonho de dois jovens músicos Breno Ruiz (piano) e Roberto Leão (voz). Como uma homenagem de um português e de um brasileiro a 100 anos de música, com obras de Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Dori Caymmi e do próprio Breno Ruiz, o disco fala pela poesia de Paulo César Pinheiro, Vinicius de Moraes, Dolores Duran e Nelson Motta. Um trabalho sobre um Brasil que, pela arte, ajuda o mundo a viver.

Estão no disco, as canções Viola de Bem Querer (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro), Por causa de Você (Dolores Duran e Tom Jobim), Delicadeza (Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro), O que tinha de ser (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), Roseira (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro), Tati, a Garota (Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro), Desprezo (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro), Cristais de Poesia (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro), De onde vens (Dori Caymmi e Nelson Motta) e Valsa da Dor (Heitor Villa-Lobos).

Breno e Roberto conheceram-se através de Renato Braz e Mário Gil, com quem gravaram “Mar Aberto”. Juntos, participaram do disco “Foru 4 Tiradente na Conjugação Baiana”de Dori Caymmi com textos de Mário Lago. Tocaram em Portugal, Espanha e Brasil.

Roberto Leão nasceu em Santa Maria da Feira, Distrito de Aveiro, em Portugal, se mudou para São Paulo em 2012. Foi através de Dori Caymmi que fez sua primeira gravação, com Renato Braz, Mário Gil e Breno Ruiz no disco Mar Aberto (2016). É letrista e parceiro de artistas como Ivan Lins. O pianista e arranjador Breno Ruiz é paulista de Sorocaba. Suas músicas já foram gravadas por artistas como Tetê Espíndola, Renato Braz, Maogani, Celso Viáfora, MPB4, entre outros. Para conhecer, acesse: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nI8Et-Ny2CvyqhuCZvr0rVHYc-bWZc7Ds