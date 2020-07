Centro Livre de Artes lança cronograma de cursos e oficinas online

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Centro Livre de Artes (CLA), unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abre no próximo dia 20 de julho o período de matrículas para diversas opções de cursos e oficinas online nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música e Oficina Integrada. As aulas têm início dia 17 de agosto e os interessados têm até o dia 30 de julho para fazer inscrição online, realizada exclusivamente pelo envio do formulário disponível no link: goiania.go.gov.br/secult/cla somente durante os dez dias definitos. Alunos veteranos não precisam fazer inscrição, pois as matrículas serão renovadas automaticamente. A inscrição via formulário é necessária apenas para novatos.

Serão mantidos os cursos livres e oficinas que o CLA já tem oferecido por meio do WhatsApp e Telegram, além de cursos com certificação pelas plataformas Google Classroom e TeamLink. Cada curso tem um público-alvo e uma quantidade de vagas oferecidas. Todos são gratuitos.

“O objetivo da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Cultura é democratizar o acesso aos nossos cursos, que são oferecidos com muita qualidade e por profissionais de referência. As vagas foram disponibilizadas neste período de pandemia, de isolamento social, em que nosso trabalho está sendo feito todo online, mas a intenção é que os cursos sejam realizados continuadamente, com futuras novas turmas”, afirma a supervisora administrativa do CLA, Edelweiss Vieira Prego.

No total são sete cursos online com certificação pelo ambiente virtual de aprendizagem do Google Classroom, 104 cursos livres e oficinas ministradas em plataformas de comunicação e vídeo conferência, 68 roteiros com atividades complementares para o ensino de Arte e diversos workshops e vídeos com apresentações artísticas pelo canal do CLA no YouTube. As vagas nos cursos variam de acordo com a área artística de interesse do aluno. Alguns cursos online com certificação possuem vagas ilimitadas.

Todas as informações específicas de cada curso, como dias, horários, carga horária, idade, vagas e ementa estão disponíveis no link: goiania.go.gov.br/secult/cla e também nas rede sociais do CLA (Instagram e Facebook – @centrolivredeartes). Dúvidas, enviar email para: atendimentocla59@gmail.com