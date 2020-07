Saúde adquire testes “padrão-ouro” na detecção da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adquiriu 10 mil testes de RT-PCR (do inglês Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction), que é um exame diagnóstico molecular considerado padrão-ouro na detecção da Covid-19. Os kits, adquiridos através do Fundo Nacional de Saúde de Combate à Covid-19, têm previsão de chegada para esta quinta-feira, 2, e terão uso imediato.

Os testes serão feitos em pacientes sintomáticos, após avaliação médica, nas unidades de urgência (Cais e UPAs) e unidades sentinela de atenção básica. Confirmado o diagnóstico, será feita a busca de contactantes domiciliares desse paciente para realização do exame, com objetivo de interromper a cadeia de transmissão.

A SMS contratou o laboratório CienticaLab, membro do grupo de Diagnósticos da América (DASA), para realização das testagens nas unidades.

Protocolo RT-PCR

O exame consiste na coleta de amostra de nasofaringe e orofaringe (fundo do nariz), feita através da introdução de um sawab (uma espécie de bastão grande com ponteiras de algodão) para captação de moléculas e absorção da secreção respiratória. O Resultado é obtido através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada.