Secretária de Saúde presta contas à Câmara Municipal de Goiânia

A secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, prestará contas nesta sexta-feira, 3, à Câmara, durante reunião remota da Comissão de Saúde. Além de apresentar os gastos e investimentos da pasta nos últimos meses, ela será questionada a respeito da atuação do município para conter a pandemia do coronavírus. A vereadora Dra. Cristina (PL) destaca como pontos importantes o afastamento de servidores que compõem o grupo de risco, o fornecimento de máscaras de proteção adequadas, a presença da Guarda Civil Metropolitana nas unidades de saúde, a retirada de equipamentos, como respiradores e monitores das unidades, sem que houvesse a devolução ou substituição dos aparelhos. Além disso, a vereadora questiona a transferência de pacientes da Maternidade Célia Câmara (público) para o Gastro Salustiano (privado), sem recomendação ou solicitação médica, e a contratação de buffet pela secretaria, após um decreto de calamidade.

Dra. Cristina apresentou requerimento solicitando explicações da secretária e levou as questões ao Ministério Público. Até o momento, o Ministério Público do Trabalho agiu pelo afastamento do grupo de risco, mas há denúncias de servidores que não conseguiram se afastar. A secretaria municipal de Saúde substituiu as máscaras inadequadas por outras de melhor qualidade, mas ainda não ideais. Todas as representações da vereadora estão em andamento. A reunião com a secretária de Saúde será remota, às 9 horas, e poderá ser acompanhada pelo canal da Câmara Municipal no YouTube.