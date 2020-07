Fabrício dos Anjos lança Novos & Usados com Beto Guedes e Lô Borges

Após um intervalo de 10 anos sem gravar, o cantor e compositor paraense Fabrício dos Anjos, lança Novos & Usados – Vol. 1, o quarto álbum, com canções compostas ao longo de seus 30 anos de carreira, algumas nunca gravadas. Muito além de uma retrospectiva, o disco constrói pontes entre a música do Pará e a de Minas Gerais ao ter como convidados mais do que especiais, Beto Guedes e Lô Borges. Também participam desse trabalho, Vítor Ramil (RS) e os artistas paraenses Nilson Chaves, Paulinho Moura e Gigi Furtado e Patrícia Bastos, e do Amapá. Para conhecer, acesse: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mzXiTyOJISwdJIzjKx8CT4X38GBqtKC78

Relacionado