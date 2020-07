Editorial | Edição de Aniversário

Acreditar nos nossos sonhos, investir em nossos projetos. Assim que histórias como a do Jornal da Segunda, hoje Tribuna do Planalto, alcança 34 anos de existência, levando com sucesso, a informação precisa aos goianos, e pela internet, para o mundo todo, através de seu site e redes sociais. A escolha das notícias é um diferencial do Tribuna do Planalto, promovendo as pessoas, o desenvolvimento das cidades, do estado e do país, dando espaço às inovações tecnológicas no campo e na cidade e em investimentos na educação, base para a construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária e democrática.

Nesta edição de aniversário, agradecemos às manifestações de autoridades que destacaram a importância do Tribuna do Planalto na construção do estado democrático de direito, das liberdades e do fortalecimento da imprensa brasileira. É uma honra para toda a equipe fazer parte deste universo. Nosso compromisso é melhorar a cada dia nosso trabalho.

Em momento de angústia e apreensão, como o que vivemos agora em decorrência da pandemia de covid-19, somos solidários às autoridades que pedem para a população ficar em casa, se puder, e que ajude aumentar o percentual de isolamento social para evitar o colapso na saúde. Solidários a todos que se desdobram para melhorar a vida da população.

Na edição de aniversário, uma matéria especial da ex-editora-geral Elizeth Araújo, sobre um exemplo de solidariedade que virou oportunidade de empreendedorismo em favor da causa animal e uma matéria de Educação em como escolher o livro ideal para seus alunos. O conteúdo vem de um blog especializado em ajudar professores nesta missão de formar leitores, que serve para pais utilizarem em casa também. “Uma nação de faz com homens e livros”, já dizia Monteiro Lobato.

Obrigada a todos que contribuíram ao longo dos 34 anos para que o Tribuna do Planalto chegasse até aqui. Obrigada a todos que nos ajudam nesta caminhada diária pela excelência de informar.