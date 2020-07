Pires do Rio | Empresário Hugo Batista lança pré-candidatura a prefeito

O empresário Hugo Batista oficializou sua pré-candidatura a prefeito de Pires do Rio. Empresário há 15 anos, no ramo de laticínio, ele está filiado ao Avante e disputará cargo eletivo pela primeira vez.

Natural da cidade, Hugo acredita que a maioria dos eleitores no município quer o fim da polarização entre os dois grupos políticos tradicionais na cidade que, na visão do empresário, brigam muito entre si apenas pelo poder e deixam as demandas e os problemas da população em segundo plano.

Para o empresário, a população anseia por “renovação” na política piresina. “A cidade precisa de alguém que represente novas ideias, que coordene projetos dinâmicos, que seja ousado e criativo para lidar com recursos insuficientes e priorizar as demandas. E que passe longe de picuinhas políticas; o povo está cansado disso”, diz Hugo.

Por isso, segundo ele, a renovação começa já no pro cesso de articulação política. Desde janeiro ele tem mantido conversas com Major Bolina, hoje oficial da reserva, presidente do Country Clube de Pires do Rio. É ele que Hugo deseja ter como companheiro de chapa no pleito municipal. E Bolina, por sua vez, já colocou seu nome à disposição ao cargo de vice-prefeito.

“Contrariando todas as práticas políticas que já vimos em anos anteriores, manifestei há tempos o nome de quem quero ter ao meu lado neste projeto”, explica o pré-candidato a prefeito. Para ele isso dá fim a conversas de bastidores que podem ocorrer envolvendo negociatas em relação à vaga de vice-prefeito.