Rápidas | Hospitais devem notificar polícia casos de violência

Projeto de lei do deputado Dr. Antonio (DEM) obriga os hospitais públicos e privados do estado de Goiás a comunicar à polícia casos de agressões a idosos, mulheres, crianças e adolescentes, quando se depararem com as vítimas durante atendimento em suas unidades de pronto atendimento.

LDO 2021 aprovada na Alego

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 foi aprovada no dia 1º na última sessão da Assembleia Legislativa, que entrou em recesso. A matéria do Governo foi analisada primeiramente pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, onde foi relatada pelo deputado Jeferson Rodrigues. Em seu relatório, acatou emendas dos Delegado Humberto Teófilo, Delegado Eduardo Prado e Coronel Adailton, além de emenda modificativa do deputado Karlos Cabral.

Contaminação por coronavírus pode ser acidente de trabalho

É de autoria do deputado Paulo Trabalho (PSL) projeto de lei que prevê que a morte ou redução da capacidade de profissionais da saúde ou da segurança pública seja considerada acidente de trabalho em casos de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). A matéria diz que os profissionais ou seus sucessores deverão comprovar o efetivo exercício do cargo durante a vigência do decreto de calamidade na saúde pública estadual. Assim, serão reconhecidos os reflexos previdenciários, financeiros e trabalhistas da declaração de acidente no exercício da atividade profissional.

Bolsistas da OVG devem renovar o benefício a partir de 6 de julho

Cerca de 11 mil beneficiários da Bolsa Universitária, programa do Governo de Goiás, executado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), têm um compromisso importante a partir da próxima segundafeira, dia 6. Todos devem fazer a renovação on-line do benefício. O estudante precisa estar com a contrapartida efetivada no sistema do programa para atualizar os dados. Até 31 de julho, o estudante que não atualizar os dados no sistema perderá a bolsa de estudos. O processo é feito diretamente no site da OVG (ovg.org.br)

Orquestra faz live no aniversário do Batismo Cultural de Goiânia

A partir das 17 horas de domingo, dia 5, a Orquestra Sinfônica de Goiânia faz uma live em suas redes sociais para celebrar os 78 anos do Batismo Cultural de Goiânia. “É uma data muito importante para nossa cidade. A orquestra sempre comemorou e, neste ano, não seria diferente, apesar das nossas atuais condições restritas devido ao isolamento social. Preparamos um material muito bonito, emocionante, com participações muito especiais e, quem está em casa, poderá conferir e celebrar conosco”, afirma o maestro e diretor da Orquestra, Eliseu Ferreira.

Feder, se confirmado no MEC, entra desgastado

Cotado para ser novo ministro da Educação, Renato Feder tem sido atacado por todas as frentes. A esquerda o critica por defender o Estado Mínimo e a privatização de escolas e universidades e a direita bolsonarista, dele defender a redução das Forças Armadas e a legalização das drogas. Coautor do livro “Carregando o Elefante: Como livrar-se das amarras que impede os brasileiros de decolar”, Feder diz que “Alunos das escolas públicas estudam com professores semianalfabetos”. Se confirmado no cargo, vai ser pressionado de todos os lados.