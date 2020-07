História | Tribuna do Planalto completa 34 anos

Santillo e Accorsi são homologados. Com esta manchete anunciando o resultado das convenções de julho de 1986, era publicada a Edição Zero do Jornal da Segunda, idealizado pelo empresário Sebastião Barbosa e pelo jornalista José Carlos Rangel, de deixou o projeto anos mais tarde. Por cinco anos, este foi o único veículo impresso em Goiás a circular às segunda-feiras, trazendo a análise aprofundada dos fatos em Goiás, com grande agenda municipalista.

O jornal cresceu, expandiu seu parque gráfico, ampliou a cobertura em sucursais, mudando o nome para Tribuna do Planalto, com seu histórico caderno Escola, os concursos de redação Na ponta do Lápis. Enfrentou a crise do jornalismo como todos os veículos de comunicação do país, adaptou-se a era digital e hoje se mantém firme no site, nas redes sociais e na edição semanal impressa.

Neste 7 de julho, ao completar 34 anos de história, o Tribuna do Planalto agradece a todas as homenagens, ao esforço e dedicação de todas as equipes que participaram desta história de luta para levar a melhor informação aos goianos.

– O Tribuna do Planalto merece o reconhecimento dos goianos. É marcado por uma trajetória que sempre analisou os fatos e se preocupou com a melhoria do ensino das escolas goianas. Parabenizo a todos que fazem o Tribuna e que os próximos 34 anos sejam ainda melhores. Ronaldo Caiado, Governador do Estado de Goiás

– A história de Goiás é contada nas páginas da Tribuna do Planalto, o que faz do jornal parte também da história do nosso Estado. Sou testemunha de todas as horas deste veículo que começou como jornal de bairro e se transformou em um dos mais importantes nos dias de hoje. Sob o comando do Sebastião Barbosa, a Tribuna atravessou momentos difíceis, que atingiu todo o jornalismo goiano, e seguiu firme na missão de combater a desinformação com a verdade. E nada poderia ser mais importante – principalmente – no momento em que vivemos. Uma missão para poucos, essencial para todos nós. Já são 34 anos desta história bonita, que a Tribuna do Planalto segue escrevendo em cada edição.

Nesta data comemorativa, agradecemos a toda equipe valiosa deste jornal, que é motivo de orgulho para Goiânia. Saibam que o desenvolvimento da nossa sociedade é um mérito compartilhado por vocês, que se preocupam com a formação crítica de cada leitor, cada leitora.

Que as histórias dos goianos continuem encontrando voz e vez nas páginas da Tribuna por muitos e muitos anos. Tenho certeza que este patrimônio imaterial continuará sendo construído com mestria por todos vocês. Parabéns, em nome desta cidade que tanto amamos! Iris Rezende Machado, prefeito de Goiânia

– Sabemos que o direito à informação é essencial para o fortalecimento da nossa democracia. Diante disso, parabenizo o jornal Tribuna do Planalto pelos seus 34 anos de fundação e história. Registro aqui os meus sinceros votos de reconhecimento ao empresário Sebastião Barbosa e a toda a sua equipe pelo compromisso e seriedade no exercício do jornalismo. Lissauer Vieira Deputado Estadual pelo PSB e Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

– O jornal Tribuna do Planalto completa 34 anos de fundação neste dia 7 de julho com extensa lista de serviços prestados ao desenvolvimento da comunicação social em Goiás, ao aprimoramento da democracia e da cidadania em nosso Estado. O Tribuna atravessou as últimas décadas fazendo jornalismo analítico e de qualidade, resultado da dedicação, do investimento e da resiliência de seu presidente, Sebastião Barbosa. Parabéns a ele e a todos os profissionais da publicação. Romário Policarpo Vereador pelo Patriota e Presidente da Câmara de Goiânia

– Neste momento que tanto precisamos da força de uma imprensa livre, base de nossa democracia, é com grande satisfação que cumprimento o empresário Sebastião Barbosa e toda equipe do jornal Tribuna do Planalto por estes 34 anos de existência, levando a melhor informação aos goianos. Lembro da edição zero do jornal, de 7 de julho de 1986, quando ainda se chamava Jornal da Segunda, que trazia uma foto do meu pai, Darci Accorsi e com o Santillo em uma capa histórica da democracia, e a manchete: Santillo e Accorsi são homologados. Boa recordação! Que venham mais 34 anos de boas notícias! Adriana Accorsi Deputada Estadual pelo PT e delegada da Polícia Civil

– Parabenizo o jornal Tribuna do Planalto por mais um ano registrando fatos e escrevendo a história de Goiás e do Brasil, com responsabilidade e entusiasmo. Exemplo de empreendedorismo, foi o primeiro jornal a circular às segundas-feiras, quando ninguém circulava, com sua forte cobertura esportiva e política. Quando ainda era Jornal da Segunda, o jornal sempre teve um tratamento especial ao interior do Estado com uma cobertura municipalista. Segui de perto o noticiário quando era prefeito. Em seguida tornou-se referência na Educação, com os concursos de redação e o caderno Escola. Hoje, a Tribuna cumpre seu papel também no mundo digital. Parabéns ao presidente Sebastião Barbosa e toda a sua equipe. Vanderlan Cardoso Senador da República pelo PSD-GO

– Quero parabenizar o empresário Sebastião Barbosa pelos 34 anos do jornal Tribuna do Planalto, completados esta semana e pelo jornalismo de qualidade que vem desenvolvendo ao longo de todos estes anos. É através da imprensa livre que a democracia se estabelece. Sucesso nesta jornada! Álvaro da Universo Vereador em Goiânia pelo Patriota

– Parabéns aos profissionais da imprensa, especialmente a Sebastião Barbosa da Silva, fundador do Jornal Tribuna do Planalto, que ao longo de 34 anos cumpre o dever de levar informações de qualidade com credibilidade e respeito ao leitor. É chegada a hora de reconhecer um passado de glórias, um presente de desafios e um futuro promissor. São 34 anos de história e conquistas. Minhas felicitações à equipe que constrói e colabora a cada dia para o sucesso e democracia do estado de Goiás. Álvaro Guimarães Deputado Estadual pelo DEM