Lei garante repasse de R$ 160 milhões a asilos

As instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) vão receber R$ 160 milhões do Governo Federal para realizar ações de prevenção e promoção da saúde durante a pandemia. O projeto de lei, de autoria da deputada Leandre Dal Ponte (PV-PR), foi sancionado pelo presidente da República e publicado no Diário Oficial da União no último dia 30.

“Serão milhões de pessoas idosas no Brasil beneficiadas com este recurso. Pessoas que vivem em instituições de longa permanência, e que como bem sabemos estão entre os grupos de maior risco para a Covid-19”, observou a deputada Leandre.