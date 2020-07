Operação Cerrado Vivo previne e combate incêndios em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) executa a Operação Cerrado Vivo 2020. Os objetivos da instituição são o de prevenir e combater incêndios em vegetações goianas com o reforço de drones, que monitoram áreas sujeitas aos incêndios nesta época do ano de baixa umidade do ar e aumento da temperatura.

No ano passado, a experiência com o monitoramento aéreo dos parques estaduais foi positiva. Este ano, os aparelhos passam a transmitir imagens em tempo real. Uma sala de controle foi montada para cruzar dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com as imagens dos drones.

“Nosso objetivo é detectar os focos de incêndio ainda no início para evitar a propagação nas áreas monitoradas”, explica o tenente coronel Pedro Carlos Borges de Lira, comandante da Operação Cerrado Vivo 2020. Os drones conseguem oferecer aos bombeiros uma visão panorâmica do terreno e, além disso, os ajudam a determinar para onde o fogo deve se mover em seguida. Isso permite que os profissionais que atuam em seu combate possam tomar decisões rápidas e assertivas sobre o deslocamento da equipe e, se necessário, da evacuação de comunidades que possam ser impactadas.

O Corpo de Bombeiros Militar continuará priorizando a prevenção dos incêndios em Goiás. Desde o início do ano, está sendo realizada diversas ações educativas, como palestras em escolas e parcerias com sindicatos rurais. Cartilhas de orientação, visitas a propriedades rurais, oficinas para confecção de abafadores e treinamento de brigadas de incêndio, para atuarem em propriedades rurais e áreas de proteção ambiental, são algumas das atividades já em curso, além das ações de combate efetivo de incêndio em vegetação.

As queimadas causam danos ao meio ambiente e provocam problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Elas também aumentam o risco de acidentes com veículos, uma vez que, muitas vezes, as chamas ou a fumaça invadem as rodovias e provocam falta de visibilidade aos motoristas.

Além do combate às queimadas, a Operação Cerrado Vivo 2020 também atuará com ações de fiscalização de incêndios urbanos, por meio de parceria com as prefeituras. Em 2019, foram registradas em Goiás 9.408 ocorrências de incêndio em vegetação em Goiás. Nos primeiros cinco meses de 2020, foram 976 ocorrências, mais da metade no mês de maio.