Caiado autoriza cinema drive-in no Serra Dourada

O governador Ronaldo Caiado assinou nesta quarta-feira, 8, o termo de autorização de uso do estacionamento sul do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, para a instalação de um Cinema Drive-in.

“O setor de entretenimento foi um dos mais duramente penalizados, assim como o turismo e a cultura. Essa iniciativa me encantou, especialmente por ser numa área aberta e num local emblemático, que ganha uma nova vida”, elogiou o governador.

Com as salas de cinema fechadas por conta da pandemia, a população goiana agora passa a ter uma nova opção de lazer, respeitando todos os rígidos protocolos sanitários. Ícone das décadas de 1950, 1960 e 1970, o Cinema Drive-in volta com força total e promoverá na capital goiana a exibição de filmes e eventos culturais de médio porte – como apresentações teatrais, que também serão realizadas no local.

“Vou até relembrar meus bons tempos”, brincou o governador. A área, ao lado do Circo Laheto, corresponde a um terço do espaço total do estacionamento do estádio. A vigência começa nesta quarta e prossegue enquanto permanecer a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás.

Para o representante da empresa Drive-Gyn, Marcelo Albuquerque, a iniciativa é pioneira. “Mais uma vez, o Estado de Goiás sai na frente. Desta vez por compreender, neste momento, que a saúde mental é essencial. Temos conhecimento dos índices de depressão, suicídio e violência doméstica em função do isolamento social. O governador mostra sua sensibilidade ao entregar à população uma opção segura de lazer, para que as pessoas possam se divertir com suas famílias”, afirmou.

Caiado corroborou: “É uma pandemia que se arrasta já por cinco meses. Não é fácil. Não é dada à sociedade a alternativa de viver de forma coletiva, se cumprimentar, abraçar. Tudo isso foi cancelado do nosso dia a dia e está tornando cada vez mais cansativa a superação”, disse.

Marcelo conta que o Cinema Drive-in da capital goiana já nasce como o maior do mundo, colocando Goiânia como ícone turístico internacional. A estrutura conta com projetor de cinema em resolução 4K e tela com 14 metros de altura e 24 metros de largura. Outro ponto importante, destacou o empresário, é que o empreendimento vai “devolver a vida” a um ambiente sempre tão alegre, mas que está temporariamente ocioso.

A venda dos bilhetes será pela internet, e a capacidade máxima do local será de 500 carros por evento, posicionados mantendo distância entre si. São medidas que visam evitar aglomerações e garantir o isolamento social. Para evitar que a propagação de som externo possa incomodar os moradores da região, o áudio dos filmes e apresentações será disponibilizado em uma frequência de rádio de cada veículo. Um sistema de drive thru vai possibilitar a compra de comida e bebida, de forma que o usuário não saia do carro.

A empresa utilizará o estacionamento do estádio mediante pagamento de R$ 10 mil nos dois primeiros meses de vigência, considerando montagem e adequações necessárias ao espaço. Nos meses seguintes, o pagamento será de R$ 15 mil, além da arrecadação de um quilo de alimento não perecível por usuário do cinema.