Central de Fiscalização faz operação no Centro de Goiânia

A Central de Fiscalização da Covid-19 da Prefeitura de Goiânia estará nesta quinta-feira, 09, no Centro de Goiânia. Os auditores fiscais vão averiguar o cumprimento do decreto municipal que alterna o funcionamento do comércio de 14 em 14 dias. Neste momento, o decreto determina que as atividades não essenciais devem estar fechadas.

O setor Central tem 135 casos confirmados de Covid-19 e ocupa o oitavo lugar ente os dez bairros com mais casos, de acordo com o último Informe Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Esta semana, a Central iniciou uma nova forma de atuação para fiscalizar o funcionamento do comércio. Diariamente, os fiscais de todas as secretarias envolvidas saem em comboio e percorrem uma região completa por dia. Quem estiver descumprindo o decreto de fechamento é orientado ou autuado dependendo da infração. Já foram visitadas as regiões Norte, Campinas e Leste.

Um balanço da ação realizada em Campinas mostra que foram realizadas 622 vistorias e 41 locais foram fechados por não atenderem aos protocolos e funcionamento dos decretos municipais e estaduais e 37 intimações e/ou notificações foram expedidas. Os locais sem irregularidade no momento da inspeção totalizaram 544.