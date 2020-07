Combate à Covid-19 no HDT é reforçado com mais 10 respiradores

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), recebeu na segunda-feira, 6, dez respiradores pulmonares para leitos de cuidados intensivos. Os itens, repassados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), já estão disponíveis para uso dos profissionais do hospital.

Os dez respiradores enviados ao HDT nesta segunda-feira fazem parte de um lote dos 50 novos equipamentos que chegaram no domingo, dia 5, ao almoxarifado da SES-GO para fortalecer a implantação de leitos para tratamento da Covid-19 no Estado.

Eles foram adquiridos pelo governo estadual após rigorosa avaliação do Comitê Intersecretarial, criado pelo governador Ronaldo Caiado para acompanhar processos de compra ou contratações no período de emergência em saúde pública. Ao todo, custaram R$ 3 milhões – R$ 60 mil cada um. O vendedor foi a empresa Leistung Equipamentos Ltda, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Pelo planejamento feito pela SES-GO, além do HDT, esses respiradores vão equipar ainda o Hospital Regional de Luziânia (8); o Hutrin, em Trindade (2); o Hospital Dr. Geraldo Landó, em São Luís de Montes Belos (10). Há previsão de envio dos equipamentos ao Hospital de Campanha de Formosa (10) e para ampliação de leitos em outras unidades que ainda estão sendo definidas (10). Outros 10 ventiladores que já estavam sob gestão do Estado foram direcionados para ampliação dos leitos de UTI do Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás.

Parceira

Segundo o diretor-geral do HDT, Bruno Almeida, a SES-GO tem sido fundamental para municiar o hospital com itens necessários, no enfrentamento à Covid-19. “O HDT é uma unidade crucial para o combate eficiente ao novo coronavírus em nosso Estado, e a SES-GO vem sendo uma grande parceira, com o fornecimento de equipamentos e insumos necessários para vencer essa guerra. Os respiradores serão itens importantes para passarmos por este momento delicado, prestando uma assistência segura e qualificada aos nossos pacientes”, disse o diretor.

Os respiradores pulmonares são dispositivos médicos de alta complexidade, de suporte à vida são necessários em condições cujo controle do próprio organismo sobre as funções ventilatórias é insuficiente. Dessa forma, é muito utilizado no tratamento de pacientes com diagnóstico de Covid-19 em estado grave.