Orquestra Sinfônica de Goiânia lança Temporada Online para julho

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), lança nesta quinta-feira, 9/7, às 20h, a Temporada Online para o mês julho. A proposta prevê exibição ao vivo, pelo Facebook e Instagram, de ações artísticas entre concertos, recitais e formações realizadas por integrantes dos diversos grupos da orquestra. A temporada integra o Programa Orquestra em Casa, que acontece online desde março, quando os eventos culturais presenciais da Capital foram cancelados devido à pandemia da Covid-19.

As transmissões serão realizadas diretamente da sala de ensaios da sede da Orquestra Sinfônica com a quantidade mínima de pessoas presentes e sem a presença de público. “Os concertos serão realizados com a restrita observação das recomendações das autoridades sanitárias em nível estadual e municipal, bem como dos protocolos de segurança recomendados pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto”, ressalta o maestro diretor da Orquestra, Eliseu Ferreira.

Quem assistir às transmissões poderá conferir obras variadas para as formações escolhidas, em especial a música de grandes compositores clássicos como: Haydn, Mozart, Beethoven, entre outros. “É um projeto elaborado pela instituição para este período de isolamento social. Mesmo com a pandemia, os profissionais e bolsistas dos grupos da Orquestra Sinfônica de Goiânia continuam realizando seu trabalho de forma intensa, levando ao público conteúdo cultural de qualidade, cumprindo assim seu papel institucional”, completa o maestro.

Confira o cronograma:

Concertos e Recitais às 20h na Sala de Ensaios da OSGO

Dia 09/07 (quinta-feira) – Quinteto de Cordas da OSGO

Dia 10/07 (sexta-feira) – Quarteto de Cordas da OSGO

Dia 14/07 (terça-feira) – Duo de Violinos com Jesus Pedro Paiva e Salmo Lopes Junior

Dia 15/07 (quarta-feira) – Camerata da Orquestra Jovem Municipal de Goiânia

Dia 16/07 (quinta-feira) – Quarteto de Cordas da OSGO

Dia 17/07 (sexta-feira) – Quarteto de Cordas da OSGO

Dia 20/07 (segunda-feira) – Recital de Piano com Dalila Kaismer

Dia 21/07 (terça-feira) – Quinteto de Metais da OSGO

Dia 22/07 (quarta-feira) – Grupo de Trompetes da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia

Dia 23/07 (quinta-feira) – Camerata Feminina da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 24/07 (sexta-feira) – Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 27/07 (segunda-feira) – Duo de Flauta e Piano com Sara Lima e Michella Adorno

Dia 28/07 (terça-feira) – Quinteto de Sopros da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 29/07 (quarta-feira) – Grupo do Trombones da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia

Dia 30/07 (quinta-feira) – Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 31/07 (sexta-feira) – Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Entrevistas às 17h no perfil do Coro Sinfônico de Goiânia no Instagram

Dia 17/07 (segunda-feira) – Entrevista com Sávio Sperandio

Dia 20/07 (segunda-feira) – Entrevista com Vladmir Silva

Dia 27/07 (segunda-feira) – Entrevista com Alysson Takaki