Palmeiras de Goiás e região recebem doação de 650 testes rápidos de diagnóstico da COVID-19

Com o objetivo apoiar as instituições e comunidades locais nos processos de diagnóstico e combate à propagação da COVID-19, a Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados no Brasil, doou no mês de junho 650 testes rápidos de diagnóstico da COVID-19 para as Secretarias Municipais de Saúde na região sendo 450 para Palmeiras de Goiás, 100 à Cezarina e mais 100 para Campestre.

A companhia ainda destinou 225 pacotes de sapatilhas descartáveis para a Secretaria de Saúde de Palmeiras de Goiás. As ações fazem parte de um ciclo de iniciativas promovidas pela Minerva Foods com o objetivo reforçar o controle de casos para evitar a propagação do vírus na região. As novas doações somam-se a diversas outras realizadas nos últimos meses.

Doações anteriores à comunidade

No início de junho, a Companhia anunciou a doação de R﹩ 360 mil para subsidiar o aluguel de unidade hospitalar particular a fim de ampliar o atendimento e serviço público de urgência e emergência no combate à COVID-19. Além da doação de recursos financeiros, a Minerva Foods entregou à Prefeitura Municipal 100 testes rápidos para diagnóstico do novo Coronavírus – que hoje totalizam 750 unidades; e estendeu até setembro o aluguel da UTI Móvel cedida ao município.

As doações anteriores também incluíram 10 mil pares de luvas descartáveis; mais de 15 mil máscaras descartáveis; 834 kg de carne (enlatada e almondega); cerca de 2.300 medicamentos; e 500 cestas básicas. As doações tiveram como destino a Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira de Goiás, o Lar São Vicente, a Prefeitura Municipal e o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Adicionalmente, a Minerva Foods tem intensificado a comunicação sobre dicas de prevenção contra o novo Coronavírus na comunidade localizada no entorno de sua fábrica.