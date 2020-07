Feijoada tradicional por delivery é opção para almoço de sábado dos goianienses

Um dos pratos mais populares da culinária brasileira, a feijoada é consumida por muitas pessoas regularmente e é até sinônimo de celebração quando saboreada em almoços de família nos finais de semana, por exemplo. Esse prato típico costuma ser servido também em restaurantes de todas as regiões do Brasil e, em Goiânia, não é diferente.

Mesmo no momento atual, em que os bares e restaurantes estão fechados para o público por causa do coronavírus, os goianienses podem continuar apreciando uma feijoada completa, sem terem o trabalho de preparar o prato por conta própria. O Quintal do Jajá disponibiliza a feijoada com acompanhamentos por delivery e drive thru todos os sábados.

A feijoada do Quintal do Jajá segue a tradição brasileira, sendo preparada com feijão preto, pernil de porco, bacon, linguiças calabresa grossa e fina, costelinha de porco, carne de sol bovina, pé de porco e rabo de porco. Os clássicos acompanhamentos também são feitos pela casa, sendo eles arroz, torresmo, farofa de bacon e calabresa moída, couve refogada e laranja.

Também podem ser selecionadas bebidas à parte, dentre elas cervejas em lata e long neck, refrigerantes em lata, garrafas de H2OH, energéticos, sucos em lata e água com e sem gás. Os clientes podem escolher quando querem receber as encomendas entre 11h30 e 15 horas, aos sábados, e têm à disposição feijoada para uma ou duas pessoas, podendo fazer pedidos combinados se a quantidade de pessoas for maior.

O Quintal do Jajá aceita encomendas a partir da terça-feira de cada semana, sendo que os pedidos de drive thru devem ser realizados pelo WhatsApp (62) 98169-7100 e os de delivery são feitos pelo aplicativo iFood. Para obter mais informações e tirar dúvidas, basta entrar em contato pelo mesmo número de WhatsApp. Os clientes podem pagar em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito.

Medidas de proteção

A casa adotou todas as medidas de higiene determinadas pelo poder público e pelas autoridades de saúde contra a Covid-19, para proteger a saúde dos clientes e funcionários. Os cuidados rigorosos vão desde a preparação dos alimentos, que também passam por higienização, até a entrega das encomendas para os clientes. Todos os funcionários do Quintal do Jajá e os entregadores utilizam máscaras e álcool em gel.

Além disso, os cozinheiros usam luvas, touca e avental para fazer a comida. Depois de prontos, a feijoada e os acompanhamentos são colocados separadamente em potes com tampa lacrados, feitos de um material plástico reforçado, que chegam para os clientes dentro de sacos de papel kraft fechados. O Quintal do Jajá está localizado na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas.