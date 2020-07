Novo decreto autoriza reabertura do comércio em Goiânia

O novo decreto com regras para a reabertura do comércio em Goiânia foi assinado nestas nesta segunda-feira, 13, pelo prefeito Iris Rezende. A partir desta terça-feira, 14, bares, restaurantes e academias poderão voltar a funcionar seguindo protocolos específicos que devem ser publicados na tarde de hoje.

Confira algumas regras do novo decreto:

Controle da entrada de clientes por loja/estabelecimento;

Manter no máximo um cliente para cada 12 m² de área de venda;

Controle da entrada e saída de pessoas no interior, por meio de barreira física, senha ou outro método eficaz;

Vedação do acesso de pessoas que não estejam utilizando máscaras de proteção facial cobrindo nariz e boca;

Sinalização dos sentidos de circulação e marcações no chão de 2,0 em 2,0 metros entre pessoas nas áreas comuns;

Quando possível, implantar corredores de uma via só, para coordenar o fluxo nos estabelecimentos.

O documento ainda prevê, a abertura e o fechamento para atendimento presencial em horários reduzidos, conforme estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, redução das áreas de estacionamento com sinalização para vagas intercaladas.

O decreto permite que as feiras especiais, incluindo a Feira Hippie, Feira da Lua, além do Mercado Popular da Rua 4, no centro, e o Mercado Aberto, da Avenida Paranaíba, voltem a funcionar, apendas no dia 21 de julho.

Para quem não cumprir as regras estabelecidas estará sujeito à aplicação de multa, que será no valor de R$ 4,7 mil.

Probidos

Eventos com grandes públicos e privados de quaisquer natureza;

Atividades de clubes recreativos e parques aquáticos;

Aulas presenciais de instituições de ensino público e privadas;

Cinemas, teatros, casas de espetáculo, boates, salões de festa e jogos continuam proibidos na capital.