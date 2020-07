Estão abertas as inscrições para o Festival Cultural CultivAR-TE, iniciativa do projeto InformaSUS da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que acontece até o dia 30 de setembro, com o objetivo de evidenciar a importância da cultura no cuidado de si e do outro em sua interface com a Saúde Mental. O Festival será realizado virtualmente e as inscrições são gratuitas. As obras artísticas podem ser inscritas por quaisquer pessoas interessadas nas categorias Artes Visuais; Fotografia; Dança; Literatura; Artes cênicas; Performance; Audiovisual e Música.A submissão das propostas por eixos temáticos deve ser feita neste link (https://bit. ly/3iNLjxG). O edital e outras informações podem ser acessados no site www.informasus.ufscar.br.

