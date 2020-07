Governo de Goiás libera 1ª parcela de linha de crédito para empresários do transporte escolar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), iniciou a liberação das linhas de crédito destinadas ao setor de transportes, que são ofertadas pelo programa Goiás Empreendedor. Foi disponibilizada a primeira parcela, de um total de três, do financiamento solicitado pela categoria, atingindo a cifra de R$ 243 mil. O aporte financeiro chegou aos negócios de empresários que transportavam alunos às escolas e que desde março estão com as atividades paralisadas.

No total serão disponibilizados R$ 18 milhões para o atendimento de até 2 mil trabalhadores do transporte escolar, com 12 meses de carência, 48 meses no total, para pagamento, com juros 0,8% ao mês. São proprietários de vans e ônibus que conseguem, por meio de políticas de suporte do Governo de Goiás, minimizar os impactos da crise financeira gerada pela pandemia do coronavírus.

As solicitações de acesso à linha de crédito são realizadas exclusivamente por e-mail. Em menos de 40 dias já foram respondidos 647 pedidos realizados por empresários de 20 cidades goianas. Centenas de outras solicitações estão em fase de análise, que está sendo realizada de forma célere pela urgência que o caso requer. A linha de crédito para pessoas regulamentadas oficialmente com o transporte escolar, em todo o Estado, é de R$ 9 mil para cada contrato, divididos em três parcelas mensais de R$ 3 mil cada.