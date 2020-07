Saber Educação e Colégio Integrado realizam live com Leandro Karnal e Rossandro Klinjey

Com o intuito de discutir a perspectiva da educação com a nova realidade, a Saber Educação e o Colégio Integrado promovem nesta quarta-feira, 15 de julho, uma edição especial do evento online “Saber Talks”. A partir das 19 horas, o professor Leandro Karnal e o psicólogo Rossandro Klinjey comandam a live que irá debater os desafios da nova realidade e os aprendizados que surgem a cada necessidade de adaptação.

Para participar, basta acessar o link disponível no Instagram do Colégio Integrado. O evento online vai reunir a comunidade escolar: professores, funcionários e convidados das escolas que compõem o grupo Saber Educação. “Estamos sempre abertos ao diálogo e troca de experiências. Acreditamos que a criação de espaços de reflexão coletiva contribui para o sucesso acadêmico de nossos alunos e para a formação de cidadãos éticos, responsáveis, criativos e empáticos”, explicou o diretor-geral do Colégio Integrado, Thiago Oliveira.

Serviço

Projeto “Saber Talks” com Leandro Karnal e Rossandro Klinjey

Data: 15 de julho (quarta-feira)

Horário: das 19h às 20h30

Link para inscrição: https://linktr.ee/colegio_integrado

Inscrições gratuitas