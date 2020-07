Goiânia recebe primeira etapa da Stock Car 2020 com portões fechados

Após liberação do Governo de Goiás para realização de eventos esportivos no Estado, por meio do Decreto 9.692, publicado em 13 de julho, a Stock Car anunciou nesta terça-feira, 14, que a primeira etapa da categoria em 2020 será realizada no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna no próximo dia 26.

A competição, conforme previsto da legislação vigente, será com portões fechados e seguindo protocolo sanitário autorizado pela Secretaria da Saúde. Em função da quarentena gerada pelo coronavírus, a Stock adiou todas as etapas do primeiro semestre e agora retoma a temporada justamente em Goiânia, onde havia planejado iniciar o campeonato antes da pandemia.

“A Stock Car é a principal categoria do automobilismo brasileiro, para nós é muito importante que eles estejam sempre em Goiânia. Evidentemente, o momento exige atitudes de exceção, por isso o público goiano, que tem uma grande paixão pelo esporte, não poderá acompanhar a corrida do autódromo. Pedimos ao público que assista a corrida em casa. Além disso, um rigoroso protocolo de saúde foi analisado e aprovado pelo governador Ronaldo Caiado e pela Secretaria de Saúde. Temos convicção que a Stock Car, como grande evento que é, cumprirá todas as orientações e teremos um evento de sucesso”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Rahif.

“Até o momento nós não havíamos anunciado nada em relação à abertura da temporada pois sempre estivemos aguardando a decisão das autoridades sanitárias locais“, diz Carlos Col, CEO da Vicar, empresa organizadora da Stock Car e da Stock Light. “Mas estamos felizes agora em poder anunciar que vamos abrir a temporada, seguindo a orientação das autoridades e ainda com um protocolo de segurança muito rígido, que vai possibilitar que trabalhemos dentro de um alto padrão de segurança se comparado à maioria absoluta das atividades liberadas para o momento”, diz o dirigente.

Protocolo

O protocolo apresentando pela Stock Car e aprovado pelo Governo de Goiás prevê restrição na quantidade de pessoas em todos os setores do autódromo. Cada equipe poderá ter, no máximo, nove pessoas em seu box, já incluindo o chefe de equipe. Mesmo a organização da prova contará com um número mínimo de pessoas para que a corrida possa acontecer. Todos os postos como cronometragem, fiscais de prova, resgate e sinalização de pista terão limitação de profissionais.

“A orientação do governador Ronaldo Caiado foi muito clara: as atividades que tiveram permissão para funcionarem em Goiás tem de seguir a risca as orientações sanitárias. Este ponto é fundamental. A Stock Car nos apresentou um protocolo muito completo e rígido, fator preponderante para que houvesse a liberação da etapa em Goiânia”.

O controle de acesso a praça esportiva será rígido. Não será autorizada a entrada de nenhuma pessoa sem a credencial de trabalho que é emitida pela empresa responsável pela produção da Stock Car. Todos os participantes deverão preencher o formulário de saúde, elaborado pela equipe médica da Corrida, e enviar o mesmo à organização com antecedência, para que o mesmo seja avaliado.

“Antes de adentrar ao Autódromo, será monitorada a temperatura corporal, através de termômetro infravermelho, no sistema drive thru. Isso ocorrerá toda vez que o participante adentrar ou sair do espaço. Aquele cuja temperatura seja superior a 37,5ºC não poderá adentrar a praça “, diz o texto do protocolo.