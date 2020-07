Sedetec promove reuniões online com representantes de feiras especiais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia promoveu uma série de reuniões online com representantes de feiras especiais e vereadores de Goiânia. Na ocasião, foram ouvidas as sugestões de todos os participantes para uma volta segura das atividades comerciais. “É importante escutar quem entende das feiras para que seja elaborado um plano de retorno que possibilite seguir os protocolos de maneira responsável”, ressaltou o Secretário Walison Moreira.

De acordo com o Decreto Municipal nº 1313, as Feiras Especiais cadastradas junto à Sedetec poderão retornar suas atividades a partir do dia 21 de julho de 2020, próxima terça-feira. Para que seja possível o retorno, é imprescindível que os feirantes sigam o Protocolo Geral para todas as atividades econômicas em funcionamento definido pelo Anexo Único do Decreto Estadual nº 9.653 de 19 de abril de 2020. Uso de máscara facial, disponibilização de preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos e garantir a ventilação natural nos espaços são algumas das normas estabelecidas.

Além do Protocolo Geral, os feirantes também devem seguir o Protocolo Específico para Feiras Especiais definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o qual dispõe sobre a permissão do funcionamento desde que garantidas as distâncias mínimas de 2 metros entre barracas, lateralmente, e corredores de circulação de no mínimo 3 metros. Caso o feirante atue com serviços de alimentação, também deve seguir os Protocolos definidos para bares, restaurantes e similares.