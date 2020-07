Semana da Agricultura Familiar em Goiás será de 20 a 24 de julho

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e suas jurisdicionadas Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), realizará a Semana da Agricultura Familiar em Goiás no período de 20 a 24 de julho.

O objetivo é valorizar e destacar a importância desse segmento da agropecuária goiana, que hoje representa 62,9% dos estabelecimentos rurais no Estado, segundo dados compilados pela Radiografia do Agro em Goiás.

Por causa da pandemia da Covid-19, a programação será digital, com conteúdo técnico e informativo para auxiliar o agricultor familiar no dia a dia no campo. São temas que vão desde comercialização para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Selo Arte, boas práticas na produção de leite, manejo de pastagem, produção de camarão em água doce, regularização fundiária, irrigação até acesso ao crédito rural.

Os interessados poderão acompanhar a programação, de forma online e gratuita, das 15 às 18 horas, por meio do canal da Seapa no Youtube (Seapa Goiás).

Semana da Agricultura Familiar em Goiás

A Semana foi instituída pelo governador Ronaldo Caiado, por meio da sanção da Lei nº 20.513, de 12 de julho de 2019. Desde o ano passado, sempre na semana que compreender o Dia Internacional da Agricultura Familiar (25 de julho), serão desenvolvidas atividades para celebrar esse importante segmento para o desenvolvimento rural goiano.

Programação 2020 – Semana da Agricultura Familiar em Goiás

20 de julho (segunda-feira)

15h45 – Abertura/Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto

16h às 16h45 – Propriedade rural livre de coronavírus: aspectos práticos

na prevenção da doença, com Rafael Vieira (médico veterinário e gerente do

Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário da Agrodefesa)

17h às 17h45 – Comercialização de produtos no Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA): cadastramento, gestão e operação do programa em Goiás, com

Ricardo Carneiro (engenheiro agrônomo e gerente de Produção Sustentável e

Agricultura Familiar da Seapa)

21 de julho (terça-feira)

15h às 15h45 – Produção leiteira: técnicas para uma maior eficiência no

processo de produção de leite, com Alexandre Alves Domingues (zootecnista e

extensionista rural da Emater)

16h às 16h45 – Pasto degradado e pouco dinheiro? Como reverter a situação

com uso de ferramentas como o pastejo rotacionado, com Leonnardo Cruvinel

Furquim (engenheiro agrônomo, químico e gerente de Formação Profissional

Rural do Senar Goiás)

17h às 17h45 – Selo Arte para queijarias artesanais: aspectos técnicos e

sanitários em Goiás, com Carol Berteli (médica veterinária e assessora

técnica da Seapa)

22 de julho (quarta-feira)

15h às 15h45 – Produção de camarão de água doce: alternativa possível e

rentável para a agricultura familiar, com Daniel Pereira dos Santos

(técnico em agropecuária, geógrafo e extensionista da Emater)

16h às 16h45 – Galinheiro produtivo: aspectos práticos na criação de aves

caipiras, com Carol Berteli (médica veterinária e assessora técnica da

Seapa)

17h às 17h45 – Cooperativismo e associativismo como estratégias de

fortalecimento de comunidades de produtores, com Márcia Maria de Paula

(engenheira agrônoma e supervisora da Emater Unidade Mineiros)

23 de julho (quinta-feira)

15h às 15h45 – Regularização Fundiária em Goiás: quem pode ser

beneficiado e como obter o título por meio do Governo de Goiás, com José

Ricardo Caixeta Ramos (médico veterinário e superintendente de Engenharia

Agrícola e Desenvolvimento Social da Seapa)

16h às 16h45 – Agricultura orgânica e familiar: produção, mercado e

comercialização para pequenos produtores, com Geraldo Rodrigues da Silva

Júnior (presidente da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura

Orgânica de Goiás-ADAO)

17h às 17h45 – Processamento mínimo de alimentos: aumento de renda na

comercialização para a agricultura familiar, com Ana Maria de Brito Mendes

(socióloga e atua na área de Desenvolvimento Social e Organização Rural da

Emater)

24 de julho (sexta-feira)

15h às 15h45 – Produção de maracujá como alternativa na diversificação da

renda na agricultura familiar, com Wellington Antonio Nascimento

(engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater)

16h às 16h45 – Irrigação eficiente na agricultura familiar: orientações

da Seapa para uso consciente de recursos hídricos e aumento da produção,

com Emanuel Pinheiro (engenheiro agrônomo e assessor técnico da Seapa)

17h às 17h45 – Como ter acesso ao crédito rural para impulsionar sua

produção, com Donalvam Maia (engenheiro agrônomo e superintendente de

Produção Rural Sustentável da Seapa) e Juarez Gomes Bucar (engenheiro

agrônomo da Emater)

18h às 18h45 – Momento Gastronomia: aprenda a preparar um delicioso Filé

Suíno à Parmegiana com produtos da agricultura familiar/Encerramento, com

Renildo Teixeira (engenheiro agrônomo e gerente de Promoção Social do Senar

Goiás)