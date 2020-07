Mandela Day 2020: Aspen Pharma realiza ação social para mulheres refugiadas

Embalado pelos movimentos antirracistas ao redor do mundo, o dia 18 de julho celebra a memória e nascimento de Nelson Mandela, um dos mais significativos presidentes da África do Sul e líder do movimento contra a segregação racial. A data marca o Mandela Day, evento internacional que tem como objetivo dar foco a ação humanitária global e transformar o mundo em um lugar melhor. A Aspen Pharma, farmacêutica sul-africana apoia o movimento há 10 anos, e vai promover uma ação social em parceria com a empresa de impacto social ‘Mulheres do Sul Global’.

Neste ano, devido ao contexto mundial de pandemia da COVID-19, as ações foram analisadas e repensadas de forma a respeitar o protocolo de medidas de saúde e bem-estar contra a propagação do vírus.

O negócio de impacto social Mulheres do Sul Global é dedicado ao empoderamento econômico de mulheres refugiadas no Brasil através da sua profissionalização como costureiras para que possam trabalhar e empreender, e assim acessar renda, e recomeçar uma vida num novo país. Atualmente o ateliê atende mulheres da Angola, Congo, Guiné Bissau, Zâmbia, Venezuela e Colômbia.

Como forma de apoio ao grupo, e respeitando as medidas de segurança da Organização Mundial de Saúde, a Aspen Pharma irá doar materiais e equipamentos para aumentar e melhorar a produção do grupo.

“O Mandela Day faz parte do DNA da Aspen Pharma mundialmente, bem como ações de voluntariado. Buscamos sempre propagar em nossos colaboradores a responsabilidade social e o espírito de solidariedade”, diz Alexandre França, CEO da Aspen Pharma no Brasil.

Como uma empresa cidadã, a Aspen participa anualmente da ação humanitária. A empresa já ajudou em eventos passados a comunidade da Cidade de Deus e o orfanato Santa Rita de Cássia, ambos localizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Instituto Reação, na Rocinha e o Instituto Ronald McDonald, que apoia projetos de combate ao câncer infanto-juvenil no Brasil.