Secretaria de Saúde de Goiânia divulga resultado de Processo Seletivo

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 16, o resultado do Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2020-Saúde. O processo foi realizado com a finalidade de contratar profissionais de saúde para recompor o quadro das unidades que atendem pacientes com Covid-19.

Os candidatos que tiveram a documentação INDEFERIDA deverão entrar no site www.goiania.go.gov.br acessar o link “Processo Seletivo Simplificado Emergencial da Secretaria Municipal de Saúde – Edital nº 001/2020”, no campo de ACOMPANHAMENTO DE INSCRIÇÃO, para verificar os motivos do indeferimento. Seguindo prazo previsto no Edital, eles terão até às 23h59 de hoje (17/07) para recorrer. O recurso deve ser inserido também por meio do site.

Já os candidatos que tiveram a documentação DEFERIDA deverão comparecer no período de 21 a 23 de julho na Diretoria de Recursos Humanos da Saúde, situado no Bloco D do Paço Municipal, 2º andar, Sala 3, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, para entregar os documentos originais e cópias correspondentes.