Instituto de Engenharia promove ciclo de Conferências aos candidatos a prefeitos pelo Brasil

Com o objetivo de levar às futuras administrações subsídios para que realizem gestões consequentes e com ampla empatia da sociedade, disseminando informações úteis, factíveis e seguras aos eleitores, o Instituto de Engenharia (IE) realizará as “Conferências Subsídios para Elaboração do Programa de Governo”, treinamento voltado para candidatos a prefeito e suas equipes de campanha, com vistas a necessidade da entrega de um Programa de Governo no ato do registro da candidatura, dia 26 de setembro.

Essa capacitação é coordenada por Celso Matsuda, Doutor em Comunicação pela USP e Sergio Kobayashi, jornalista e consultor de organização para campanhas eleitorais.

“Vamos promover conferências articuladas, com muita troca, moderna e repleta de cases de sucesso que vão estimular um conhecimento imediato no candidato e na sua equipe para que estejam preparados para adotar propostas que revolucionem e ajudem no desenvolvimento dos seus municípios”, afirma Celso Matsuda, curador das Conferências pelo Instituto de Engenharia.

Esse aprimoramento na legislação eleitoral melhora procedimentos e detalha aspectos operacionais, como a adoção de medidas preventivas contra condutas ilícitas no registro de candidaturas, sobretudo contra fraudes relacionadas à cota de gênero, transparência e compliance .

As Conferências acontecerão a partir 3 de agosto, das 9h às 15h com participação de diversos profissionais, que abordarão cases consagrados na administração brasileira, como exemplos: o sucesso da gestão educacional na cidade de Sobral/Ceará, que nos últimos dez anos tem os maiores índices do IDEB no Brasil, ou o “Mãe Curitibana”, programa destinado a gestantes que foi referenciado como o mais inovador do País nos últimos 15 anos e foi copiado por dezenas de outros municípios no Brasil.

Dentre os conferencistas estarão entre eles: Celso Matsuda, Sergio Kobayashi, Iberê Bandeira de Melo, Xico Graziano, Jean Pejo, Maria da Penha Pereira Nobre, Julio Cesar da Costa Alexandre, Dep. Michele Caputo, Cel. José Roberto Oliveira, Dr. Eduardo Benetti, Ektor Pasini, Dr. Moacir Marques da Silva e entre outros.

“O IE tem um papel representativo no cenário eleitoral brasileiro e a nossa casa está sempre aberta para todos as lideranças nacionais e estaduais, mas com esse evento, pensamos em um passo anterior a conquista de eleição, no treinamento desse político para que ele desenvolva um trabalho consistente, moderno, bem estruturado e que pense no avanço do seu munícipio e em propor, principalmente, qualidade de vida ao seu munícipe”. As conferências são abertas também aos candidatos a Vereador, na medida em que estes devem estar à altura da missão constitucional de legislar e fiscalizar as administrações municipais, comenta Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia.

Os valores de inscrição para todo o ciclo de conferências serão de acordo com o número de habitantes do município, podendo variar de R$ 30 até R$ 300. Elas já estão abertas e podem ser feitas pelo http://www.institutodeengenharia.org.br/site/conferenciaseleicoes/#.