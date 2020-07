Evento online debate o mundo digital e a farmácia do futuro

A Febrafar, em parceria com a Abradilan e a Farmarcas, realiza na próxima quarta-feira, 22, o evento digital O Mundo Digital e a Farmácia do Futuro. Um evento que visa aprofundar nas tendências tecnológicas e de inovação das farmácias e drogarias apontando os caminhos a serem trilhados nos próximos anos.

O evento, que acontece no dia 22 de julho às 20 horas, será realizado de modo interativo pelo canal do Youtube da Febrafar. A live contará com um bate-papo entre Edison Tamascia, presidente da Febrafar, e Vinícius Andrade, presidente da Abradilan, dois nomes de grande experiência no mercado farmacêutico

Para quem se interessar, o bate-papo é gratuito e aberto a todos que querem entender melhor o contexto atual do mercado. Temas como os impactos dos avanços tecnológicos da sociedade para o mundo digital e os reflexos para a realidade das farmácias é o foco do debate.

Hoje, o mundo digital é uma realidade importante na maioria das farmácias brasileiras, e mundo a fora. É preciso entender que no atual momento, os benefícios vão muito além dos relacionados a venda. Pois proporciona um leque muito grande de ferramenta que melhoram a gestão e impulsionam os resultados.

Para participar do evento basta o interessado clicar no link http://evento.febrafar.com.br/live-edison-vinicius e preencher o formulário, recebendo na sequencia todo direcionamento para participação.