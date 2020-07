Termina amanhã as inscrições de 3 concursos públicos, são quase 700 oportunidades de trabalho

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) recebe até o próximo domingo, 19, inscrições para três concursos públicos: dois da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na Paraíba, e um do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso (CRM-MT). Os candidatos devem acessar o site www.idib.org.br só até às 23h59 do próximo domingo, dia 19. Ao todo, são 319 vagas imediatas e 373 de cadastro reserva para 69 diferentes cargos que vão do ensino fundamental incompleto ao curso superior.

O concurso público para o CRM do Mato Grosso, oferece 9 vagas imediatas e 63 de cadastro de reserva para sete cargos que vão do ensino médio ao curso superior, nas áreas de Administração, Informática, Direito, Medicina, Economia, Contabilidade e Engenharia. Os salários iniciais variam de R$1.982 (auxiliar administrativo e motorista) a R$8.108 (médico fiscal).

Já os concursos da Paraíba contam com 62 cargos tão diversos quanto guarda municipal, pedreiro, gari, vigia, merendeira, técnico em enfermagem, agente comunitário de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e supervisor escolar, entre outros. Os salários iniciais variam de R$1.045 a R$2.890, ambas as funções com 40 horas semanais de trabalho. São 310 vagas e mais 310 para cadastro de reserva. As provas objetivas de conhecimentos serão nos dias 20 (só para guarda municipal) e 27 de setembro (para os demais), no município paraibano de Pitimbu.

A taxa, cujos valores vão de R$70 a R$130, dependendo do cargo pleiteado, deverá ser paga até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição. O Idib aceita cartão de crédito como uma das formas de pagamento. Os concursos são válidos por dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois anos, e a convocação dos candidatos selecionados no cadastro de reserva ocorre nesse período, caso a

O Idib atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, desinfetando os locais da prova com a pulverização de produtos químicos que são utilizados em ambientes hospitalares, oferecendo álcool gel na entrada, bem como mantendo o distanciamento entre os candidatos.

Acesse os editais: Guarda Municipal, Prefeitura e CRM.