Medidas de isolamento contra Covid-19 “sufocaram a economia no Brasil”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, 18, que as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos contra a disseminação do novo coronavírus no Brasil “sufocaram” a economia do país.

Em frente ao Palácio da Alvorada, onde cumpre quarentena por ter sido diagnosticado com a Covid-19, o presidente falou informalmente a apoiadores, após breve cerimônia para hastear a bandeira nacional. As declarações foram transmitidas pela página oficial de Bolsonaro no Facebook.

“Em um país continental como o nosso, aplicaram o lockdown quase que instantaneamente, sufocaram a economia no Brasil e vão querer botar a culpa em mim?”, questionou.

Segundo ele, não faltaram recursos por parte do governo federal, nem medidas para rolar dívidas dos Estados.

“Fizemos de tudo, mas a economia tem que voltar a funcionar”, defendeu.

Bolsonaro disse que ninguém morreu por falta de aparelhos respiradores durante a pandemia, porém ressaltou que “sem salário, sem emprego, você morre de fome”.

Ainda de acordo com o presidente, o isolamento domiciliar também pode desencadear morte por outras causas.

“Brasil fica só falando de vida, de vida, isolamento mata”, afirmou o presidente, acrescentando que aumentaram os casos de violência doméstica, suicídio e depressão na quarentena.

Sobre seu tratamento contra a Covid-19 à base de hidroxicloroquina, Bolsonaro disse que é a “prova viva” do funcionamento da medicação.

“Não existe comprovação científica que não seja eficaz, mas também não existe o contrário, de que não funciona”, explicou. (Reuters)