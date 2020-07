Pré-candidatos se movimentam em Goiânia

Dezesseis pré-candidatos a prefeito de Goiânia se movimentam como podem para conquistar o voto do eleitor goianiense. Em meio a pandemia do novo coronavírus, os encontros com o povo tem sido difícil, feito com discrição ou por meio da tecnologia, em lives e encontros virtuais para discutir os problemas da cidade, sem ainda pedir propriamente o voto, o que ainda é proibido nesta fase de pré-campanha.

O prefeito Iris Rezende, pré-candidato à reeleição, que nega ser, mas age como tal, tenta ser discreto nas inúmeras frentes de serviço nas regiões da cidade onde tem entregado benefícios e obras. Tenta porque vereadores, assessores e população lotam os locais onde o prefeito vai com pouquíssimos auxiliares. Tentam capitalizar o máximo da presença dele para angariar também votos em suas pré- -campanhas eleitorais.

Na sexta-feira, 17, na entrega da revitalização da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, cinco vereadores estavam presentes com assessores, além da imprensa, assessores do prefeito, seguranças, funcionários públicos. Iris tem evitado aglomerações, tem usado máscara e não tem contato físico com lideranças ou população. Tem se cuidado.

Na mesma esteira de cuidados, a pré-candidata a prefeita, deputada delegada Adriana Accorsi (PT) tem preparado seu plano de governo discutindo os problemas da cidade e dando visibilidade às suas propostas por meio de reuniões virtuais com lideranças políticas e setores da sociedade. Faz também uma série de lives durante a semana, com uma pré-campanha bem articulada pelo diretório municipal do partido.

Os deputados estaduais Alysson Lima (Solidariedade), Eduardo Prado (DC), Talles Barreto (PSDB), Major Araújo (PSL) e Virmondes Cruvinel (Cidadania) seguem suas pré- -campanhas por meio de suas redes sociais e em encontros com setores que representam. Os deputados federais Elias Vaz (PSB) e Francisco Júnior (PSD) também se utilizam das redes sociais para divulgação dos trabalhos parlamentares e para ganhar maior visibilidade na disputa eleitoral. Neste sentido, por se fazer mais presente na discussão dos assuntos cotidianos, Elias Vaz sai na frente. Se alguém tem feito reunião presencial neste período de pandemia, tem escondido do público em geral e da imprensa.

A vereadora Dra. Cristina (PL) tem um trabalho consolidado na busca por votos, sendo uma das vereadoras mais atuantes e antenadas nos assuntos da cidade, fazendo seu olhar atento ser notado nas redes sociais e na imprensa. O vereador Felizberto Tavares, aclamado como pré-candidato do Podemos, está em quarentena recuperando-se de Covid-19, mas antes de ficar doente acompanhava presencialmente as sessões da Câmara Municipal. O vereador Paulinho Graus (PDT) aparece como pré-candidato também, mas o trabalho de divulgação de seu nome ainda é discreto. Ainda participam da disputa nesta pré-campanha Fábio Júnior (Unidade Popular), Hemanuelle Jacob (PSOL), Maria Ester (Rede) e Wilder Morais (PSC).