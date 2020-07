Projeto quer desinfecção diária dos ônibus

Um vídeo que circulou estava semana nas redes sociais e grupos de WhatsApp causou revolta e indignação a quem o assistiu. Uma idosa, provavelmente com distúrbios psiquiátricos, cuspia nas mãos e as passava na poltrona da frente onde estava sentada, em um ônibus do transporte público de Goiânia. Ela chegou a lamber as mãos para passar outras vezes a saliva no interior do ônibus, arriscando a própria saúde ao fazer isto. A idosa não foi identificada, mas nas redes sociais usuários disseram que é preciso que as empresas limpem bem os veículos para evitar que as pessoas adoeçam dentro deles.

Neste sentido, um projeto de lei, apresentado pelo deputado Bruno Peixoto (MDB), prevê a adoção de medidas pelas empresas de transporte coletivo que atuam em Goiás, para reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus durante as viagens. A proposta exige que as concessionárias façam a limpeza e a desinfecção diária dos veículos, nos horários em que o serviço não estiver funcionando ou nos intervalos entre as viagens.

O projeto de lei estabelece ainda que as empresas mantenham, no mínimo, 80% da frota em circulação, como forma de “garantir as medidas necessárias ao combate à epidemia da covid-19, evitando a superlotação”.