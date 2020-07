Rápidas | Cotas na UEG

Projeto de lei de autoria da deputada Delegada Adriana Accorsi (PT) foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado e virou lei, prorrogando por mais 10 anos a lei que estabelece o sistema de cotas para ingresso na Universidade Estadual de Goiás, sendo 25% para alunos oriundos da rede pública de educação básica, 20% para negros e 5% para indígenas e portadores de deficiência. “Com a nova lei garantimos o acesso à educação superior gratuita para quem mais precisa”, afirma Adriana.

Contratos temporários

Aprovado pelos vereadores de Goiânia em última votação, o projeto de lei que prorroga os contratos temporários dos professores da rede pública municipal pelo mesmo período em que estiveram suspensos devido à pandemia da Covid-19. O projeto de autoria do vereador Denício Trindade (MDB) tem a assinatura de vários vereadores, dentre eles o vereador Gustavo Cruvinel (MDB) que tem defendido os direitos e garantias da categoria dos profissionais de educação. A matéria segue para sanção ou veto do prefeito Iris Rezende.

Contratos temporários 2

A norma continuará valendo para qualquer outro momento em que contratos desse tipo precisarem ser novamente suspensos por causa de um decreto de calamidade pública. “Sigo defendendo os direitos e garantias dos profissionais de educação, resguardando os professores. A aprovação deste projeto irá atender ao princípio da continuidade do serviço público, garantindo que esta categoria tenha seus contratos cumpridos pelo período de tempo em que forem contratados, além de primar pelo princípio da economia administrativa”, ressaltou Gustavo Cruvinel.

Preferência por José Délio em Hidrolândia

Pesquisa da EPP registrada no TSE aponta a preferência do eleitorado de Hidrolândia pelo précandidato à prefeitura de Hidrolândia José Délio Júnior (DEM), com 39,2%, seguido de Bruno do Posto, com 17,6%, e Fernado Nazaré, com 6,6%. Apenas 0,7% não votaria em ninguém e 35,9% não soube responder.

Mesas na calçada

O vereador Álvaro da Universo (Patriotas) requereu ao prefeito Iris Rezende autorização para que restaurantes de Goiânia utilizem as calçadas para aumentar a capacidade de atendimento aos clientes enquanto houver a necessidade de distanciamento social necessário para se evitar o contágio por coronavírus. “Em várias cidades do mundo está foi uma forma de minimizar prejuízos ao setor econômico e de melhor atendimento ao público”.

Sexto HCamp é inaugurado em São Luís de Montes Belos

O sexto Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) de Goiás foi inaugurado em São Luís de Montes Belos. A unidade conta com ala exclusiva para Covid-19, formada por 34 leitos – dez de UTI e 24 de enfermaria. O hospital conta ainda com 22 leitos para atendimento geral, sendo 16 de enfermaria e seis de semi-intensivo/estabilização. Vai atender a população de 30 municípios da região.