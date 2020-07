Zilma Peixoto assume Secretaria de Finanças

Pela primeira vez, uma mulher está à frente da Secretaria de Finanças de Goiânia. Zilma Percussor Campos Peixoto é a titular da pasta a partir desta segunda-feira, 20, e, como efeito, tornou-se a quarta mulher, entre as capitais do país, no comando do órgão responsável pela gestão dos recursos monetários municipais. Até então, apenas Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC) e Rio de Janeiro (RJ) tinham mulheres nesse tipo de cargo. A nova secretária de Finanças de Goiânia tem bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), além de especialização em Gestão Financeira com ênfase em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA em Gestão Empresarial pela mesma instituição de ensino.

No currículo, Zilma tem a supervisão de Atendimento, Gerente Pessoas Físicas e Jurídicas, a gerência geral e a superintendência Regional Comercial para Goiás do Banco Nacional; além das superintendências de Agência do Unibanco S/A, Regional Comercial na Região de Limeira e Campinas e no Estado de Goiás do Banco Santander. Ela também é sócia e Consultora de Investimentos da Maxx Consultoria de Investimentos.

Na Prefeitura de Goiânia, onde a trajetória começou em 2017, ela foi diretora de Ordenamento Urbano e superintendente de Planejamento e Gestão Sustentável da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh). Ainda coordenou o Grupo Executivo de Revisão do Plano Diretor de Goiânia; integrou o Comitê Técnico de Uso e Ocupação do Solo da Seplanh e foi conselheira do Conselho Municipal de Política Urbana da Prefeitura de Goiânia (Compur).

No dia 03 de abril, Zilma foi nomeada secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação depois que o cargo foi deixado por Henrique Alves, que pediu desincompatibilização para fins eleitorais. Com a chegada à Secretaria de Finanças, assume interinamente a titularidade da Seplanh o arquiteto e urbanista Ariel Viveiros, antes chefe de gabinete da Seplanh. A escolha de Zilma para o cargo foi anunciada pelo prefeito Iris Rezende durante a solenidade de inauguração da requalificação da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, na última sexta-feira, 17.