81 toneladas de drogas são retiradas de circulação em Goiás

Em um ano e meio de gestão, o Governo de Goiás apresenta um saldo de 81 toneladas de drogas apreendidas. O número é o resultado da soma das apreensões de todo o ano de 2019 e dos seis primeiros meses de 2020.

No primeiro semestre deste ano, as forças policiais apreenderam mais de 24 toneladas de entorpecentes, o que, somados às 57 toneladas de 2019, dá um total de 81 toneladas de drogas retiradas de circulação em Goiás. Isso significa que, todos os dias, a bandidagem perde uma média de 150 quilos de entorpecentes para a polícia. A cada hora, mais de seis quilos de drogas estão indo para um depósito policial.

Os avanços na área da segurança pública são respostas dadas à população pela atual gestão do Governo de Goiás. A ordem é expressa: onde tiver indícios de criminalidade terá a mão forte do Estado. O governador Ronaldo Caiado garante que as forças policiais possuem um único limite: a lei.

“Não tem nenhuma quadrilha acobertada que possa enfrentar o governo, enquanto estivermos à frente de Goiás. Podem ter a tranquilidade em agir. Não tenham receios. Bandido não tem padrinho capaz de ser maior do que a força do Estado. Este é o nosso compromisso”, garante Caiado.

O secretário titular da pasta, Rodney Miranda, comenta que os números comprovam que o trabalho no combate à criminalidade está no caminho certo. “Nossas tropas trabalham com base nos eixos de integração, inteligência e integridade. Tudo isso resulta em ações mais eficientes na proteção da nossa população”, avalia.

O titular da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Fernando Augusto Lima Gama ressalta que a integração entre as forças policiais e a busca incessante pelos grupos criminosos são dois dos vários destaques que contribuíram com o crescimento das apreensões.

“Temos trabalhado juntos de forma contínua e buscando não só realizar as operações que prendem as pessoas que transportam as drogas, como também identificar o comando desses grupos, o que acaba demandando um serviço de inteligência mais elaborado”, afirmou o delegado, completando que “a expectativa é de que, dessa forma, haja cada vez mais apreensões de drogas e prisões de líderes do tráfico e cada vez menos grupos criminosos” .

Quem também comenta sobre os bons resultados que envolvem as apreensões de drogas é o tenente-coronel Vanderlan Rodrigues, comandante do Comando de Operação de Divisas (COD), tropa especializada que integra o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

O tenente-coronel Vanderlan reforça a opinião do delegado Fernando sobre o quesito integração das forças policiais como fundamental para as grandes apreensões que têm sido realizadas. “Isso [integração das forças policiais] faz com que tenhamos mais êxito nas nossas operações, aliado a um sistema de informação focado na inteligência das ações. Com isso, estamos intensificando cada vez mais o cerco contra a criminalidade, trabalhando em todas as regiões extremas do Estado”, reforçou.

Durante todo primeiro semestre de 2020, notícias de apreensões de drogas protagonizaram muitos canais de informação do Estado. Em fevereiro, por exemplo, foi apreendida uma tonelada e 300 quilos de maconha na Região Sudoeste do Estado, próximo ao município de Quirinópolis.

Outro exemplo foi uma operação de março, quando cerca de meia tonelada de maconha foi apreendida no bairro Parque Paineira, região Oeste Goiânia. Além da grande quantidade de maconha, os policiais localizaram uma arma de fogo com três carregadores completamente cheios, 117 munições, acessórios de armas, balanças de precisão, máquina de contar dinheiro e até um colete balístico.

Já em abril, um dos casos de destaque foi a ação em que dois homens foram presos em flagrante, no Parque Santa Rita, região Oeste de Goiânia, com uma tonelada de maconha. De acordo com investigações, a droga, avaliada em R$ 2 milhões, foi adquirida no Paraguai e seria comercializada em Goiás.

Ainda em abril, um dia depois e em duas ações distintas, foram apreendidas mais duas toneladas de maconha, somando três toneladas em três dias. O destaque do mês de maio foi para apreensão de duas toneladas de drogas em uma única noite. As ocorrências foram realizadas na região do Entorno do Distrito Federal, Alexânia e em Aparecida de Goiânia. Também em maio, uma tonelada de maconha foi apreendida no município de Iporá, Oeste goiano.