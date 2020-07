Jovens e adultos podem solicitar matrícula até dia 31

Começou no dia 13 o período de matrículas do programa Educação de Jovens e Adultos a Distância (EJATec). Lançado em 2019 pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o programa permite que jovens e adultos, com mais de 18 anos de idade, possam concluir o Ensino Médio na modalidade semipresencial.

Atualmente, o EJATec tem duração de 18 meses (três semestres) correspondentes às três séries do Ensino Médio e carga horária total de 1.200 horas, sendo 960 em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e 240 horas presenciais. Os encontros presenciais correspondem a 20% do curso e são realizados na escola-polo indicada na solicitação de matrícula.

De acordo com o gerente de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Samy Soubhe Tannous, não existem limitações quanto ao número de vagas e cada escola-polo realiza o agrupamento dos alunos conforme sua capacidade. “Todas as pessoas podem fazer o EJATec, desde que seja ofertada a etapa em que ele deve estudar”, ressalta.

Os interessados em garantir uma vaga no EJATec devem acessar o site www.matricula.go.gov. br até o dia 31 de julho. Na matrícula, o estudante deve indicar uma das 16 escolas-polo na qual deseja cursar o Ensino Médio.

Ainda segundo Samy Tannous, a equipe da Seduc, por meio da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, avalia a possibilidade de implantar, no EJATec, também a 2ª etapa da Educação Básica com a oferta do programa para as turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.