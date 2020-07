Prefeitura convoca mais 475 profissionais de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no uso de suas atribuições legais, convoca mais 475 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital Nº 001/2020 iniciado no mês de junho. O chamamento é para substituir profissionais de grupo de risco e reforçar quadro no atendimento aos casos de Covid-19.

A partir da publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 20, os candidatos classificados terão até 3 dias para fazer upload da documentação comprobatória no site www.goiania.go.gov.br, na página reservada aos “Concursos e Seleções”.

Além da documentação necessária, a lista com os nomes dos aprovados também pode ser conferida no site. Basta ir na página e acessar o link “Processo Seletivo Simplificado Emergencial – Secretaria Municipal de Saúde – Edital nº 001/2020”.

Depois da análise de documentação ser aprovada, o candidato deferido terá o nome divulgado no Diário Oficial do Município e poderá assinar o contrato que deve ocorrer no prazo de duas semanas. É de responsabilidade do candidato acompanhar toda as publicações no site oficial do certame.