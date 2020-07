Governo de Goiás lança Manual de Orientação para Queijarias Artesanais

Como parte das ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no Estado, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), lançou na última segunda-feira, 20, dentro da programação da Semana da Agricultura Familiar, o Manual de Orientação para Queijarias Artesanais, construído conforme a regulamentação do Selo Arte no Estado. A publicação foi disponibilizada para atender uma demanda de produtores artesanais de queijo, que buscam regularizar sua produção para alcançar novos mercados para seus produtos.

O manual, elaborado pela Gerência de Produção Sustentável e Agricultura Familiar da Superintendência de Produção Rural Sustentável da Seapa e pela Comunicação Setorial da Secretaria, com apoio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), oferece orientações técnicas para o fomento da produção de queijos artesanais no Estado de Goiás, de maneira a agregar valor à cadeia produtiva do leite. Com ele, pretende-se ainda contribuir para as boas práticas de fabricação, na expectativa de que os produtos cheguem aos clientes e consumidores com qualidade, dentro dos padrões exigidos pela legislação.

Além de termos técnicos e da legislação pertinente ao assunto, o manual mostra o passo a passo para a regularização da produção de queijos artesanais junto à Agrodefesa. Na publicação também é possível encontrar os documentos necessários para registro da produção, as perguntas frequentes relacionadas ao tema e uma sugestão de planta para a queijaria artesanal, bem como endereços e contatos para mais informações.

Acesse o Manual de Orientação para Queijarias Artesanais: https://www.agricultura.go.gov.br/files/Cartilhas/CARTILHA_QUEIJARIA-SITE.pdf