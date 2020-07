Prefeitura de Goiânia compra mais 270 mil testes de RT- PCR

A Prefeitura de Goiânia, via Secretaria Municipal de Saúde, comprou por meio de dois Pregões Eletrônicos – nº 070/2020 e nº 071/2020 – 270 mil testes para detectar o novo coronavírus (SARS-CoV-2). São 100 mil testes de RT-PCR tradicional e 170 mil testes de RT-PCR rápido, tecnologia recém chegada no Brasil que detecta o antígeno viral a partir da mucosa naso-orofaringe.

“Vamos usar o PCR tradicional para testar as pessoas com sintomas da Covid-19 que procuram as unidades de saúde do município e o PCR rápido para uma testagem maciça da população em estruturas como tendas e drive thru. Os pacientes que estiverem sintomáticos em casa e seus contatos também serão testados”, explica a secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué.

A previsão é de que os 270 mil testes já estejam disponíveis na próxima semana.