Redução da criminalidade: 660 vidas foram preservadas em Goiás

Passados seis meses de 2020, os indicadores de criminalidade divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSPGO) comprovam que o trabalho baseado no tripé integração, inteligência e integridade, e o empenho das forças policiais têm consolidado a tendência de queda na violência em todo o Estado, como vinha acontecendo em 2019.

A redução de crimes contra a vida é muito mais que a diminuição de criminalidade. Esse tipo de queda significa que vidas foram preservadas e que famílias foram poupadas do sofrimento de enterrar um ente querido. Em Goiás, no acumulado de janeiro a junho de 2020, quando comparado com igual período do ano passado, houve uma redução de 16,52% nos homicídios, e de 37,14% nos latrocínios.

Levando em conta que durante todo o ano de 2019 os indicadores dessas naturezas criminais também tiveram queda, quando comparados com 2018, mais de 660 vidas foram preservadas com as ações da Segurança Pública no Estado. Considerando que no Brasil, uma família é formada, em média, por quatro membros, isso nos leva a uma realidade de que cerca de 2.640 pessoas foram poupadas do sofrimento de perder um ente, além de terem sido preservados sobre os aspectos físicos e emocionais.

Os números expressivos apresentados pela Secretaria de Segurança Pública têm sido a marca da atual gestão do Governo de Goiás. Diante dos resultados, o governador Ronaldo Caiado reafirmou o compromisso em garantir segurança aos goianos. “Este é um compromisso do Governo: a sociedade goiana tem de viver com tranquilidade. Não pode ser admoestada por aqueles que acham que vão ter espaço na criminalidade e vão ter proteção ou vista grossa do Estado de Goiás. Eles terão sobre si a mão forte do governo. Nós não nos curvaremos a seja qual for o nível de criminalidade ou com quais proteções eles queiram se apresentar.”

O titular da pasta, Rodney Miranda, garante que as forças de segurança não irão se curvar para a criminalidade. O secretário enfatiza que a meta é tornar cada vez mais constante a queda de registros de crime em Goiás. “O ideal é zerar os crimes. Nós temos que buscar essa taxa de zero registro de crimes no Estado. A determinação do governador Ronaldo Caiado é devolver a paz e garantir a segurança dos 7,2 milhões de goianos. Nós vamos continuar trabalhando para que essa redução seja constante e que o reflexo dela venha, cada vez mais, para a população” destaca Rodney.