Goiânia ganha opção de feijoada vegana por delivery e drive thru

A partir desta semana, o cardápio de delivery e drive thru do Quintal do Jajá passa a incluir feijoada vegana. O bar de Goiânia, que também disponibiliza feijoada tradicional, decidiu ampliar o menu para oferecer opções a todos os clientes. As entregas dos dois tipos de feijoada são realizadas aos sábados, das 11h30 às 15 horas.

A versão vegana leva feijão preto, cenoura, batata, vagem e talo de couve, sendo acompanhada por arroz, farofa vegana, couve refogada e laranja. Respeitando as características dos pratos veganos, essa feijoada é feita com óleo vegetal, e não com banha do porco, como acontece com a tradicional. Um ponto em comum é que os dois tipos de feijoada são temperados com alho, cebola, louro e sal.

Os clientes que escolherem a tradicional também receberão arroz, couve refogada e laranja, mas sua farofa é feita com bacon e calabresa moída e o pedido conta ainda com torresmo. A diferença mais marcante é observada nos ingredientes do prato principal, já que a feijoada tradicional inclui feijão preto, pernil de porco, bacon, linguiças calabresa grossa e fina, costelinha de porco, carne de sol bovina, pé de porco e rabo de porco.

As duas opções e as guarnições já faziam sucesso em meio ao público do Quintal do Jajá antes da crise do coronavírus, sendo servidos desde 2018. Porém, somente agora estão disponíveis por delivery e drive thru. Outra possibilidade que os consumidores passaram a ter com esses sistemas de entrega é solicitar porções extras de cada acompanhamento.

A casa oferece feijoada para uma ou duas pessoas, sendo que os clientes podem fazer pedidos combinados se a quantidade de pessoas for maior. Os pedidos de delivery devem ser realizados pelo aplicativo iFood, enquanto os de drive thru são recebidos pelo WhatsApp (62) 98169-7100. Nesse telefone, os interessados também conseguem obter mais informações e tirar dúvidas.

As encomendas das feijoadas, tanto a tradicional quanto a vegana, podem ser feitas a partir da terça-feira de cada semana. Contudo, quem quiser também pode fazer o pedido no próprio sábado, com retirada imediata. As formas de pagamento que o bar aceita são dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito.

Bebidas e higienização

Além de oferecer as feijoadas tradicional e vegana, o Quintal do Jajá conta com vários tipos de bebidas, incluindo cervejas em lata e long neck, refrigerantes em lata, garrafas de H2OH, energéticos, sucos em lata e água com e sem gás. Desde que começou a fazer o atendimento por delivery e drive thru, o bar segue todas as determinações do poder público e das autoridades de saúde quanto às medidas de higiene contra a Covid-19.

Normas rigorosas foram adotadas para preservar a saúde de clientes e funcionários. A casa, que utiliza produtos de qualidade e ingredientes frescos, promove a higienização de todos os alimentos. Os cozinheiros usam máscara, luvas, touca e avental durante todo o serviço. Já os demais funcionários do Quintal do Jajá e os entregadores trabalham com máscaras e álcool em gel.

Depois de prontos, a feijoada e os acompanhamentos são colocados separadamente em potes com tampa lacrados, feitos de um material plástico reforçado, que chegam para os clientes dentro de sacos de papel kraft fechados. O bar está localizado na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas.