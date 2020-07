Minirreforma é aprovada em 1ª votação pela Assembleia

O projeto de lei de minirreforma, encaminhado pelo governador Ronaldo Caiado ao Legislativo em junho, acaba de ser aprovado, em primeira votação, pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) nesta quarta-feira, dia 22. Foram 17 votos favoráveis de 23 no total. Entre outros pontos, a matéria cria a Secretaria da Retomada e altera a estrutura de várias outras pastas do Executivo estadual, e deve retornar para segunda e última votação nesta quinta-feira,dia 23, em nova sessão extraordinária.

As alterações na estrutura, propostas pelo Governo do Estado, atendem a um novo modelo de governança, que vem sendo implementado desde 2019 por Ronaldo Caiado. Já o foco da nova pasta – a Secretaria da Retomada – será o trabalhador, a partir de medidas que irão fortalecer e priorizar a geração de empregos, a qualificação profissional, o financiamento das atividades econômicas e o empreendedorismo. “Temos que ter uma política social muito forte para que o braço do Estado não falte às pessoas, famílias e municípios mais carentes”, defendeu Caiado.

A criação da Secretaria da Retomada é mais um passo pioneiro dado pelo Governo de Goiás frente aos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19 e deve servir de inspiração para os outros Estados. “Vamos agir diretamente na vida do cidadão, de acordo com problema que ele tem, para dar a retomada do controle de sua vida”, enfatizou o governador em entrevistas a veículos nacionais quando o projeto foi encaminhado à Alego. Nas conversas, Caiado reforçou a implantação da pasta não vai gerar custo algum aos cofres públicos, mas reunirá técnicos de secretarias já existentes numa força-tarefa capaz de identificar as regiões do Estado e as pessoas que precisam do apoio do governo.

Além de ser idealizada sem custos, a nova secretaria ainda resultará em uma economia de R$ 100 mil até o final de 2022, por conta de uma reorganização de cargos, como o de superintendentes, diretores e gerentes. Desta forma, a Secretaria da Retomada assumirá atribuições que eram das secretarias de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e de Indústria e Comércio, e que estão relacionadas à geração de emprego, renda e qualificação profissional.