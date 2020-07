Vanderlan busca melhorias na infraestrutura e incentivos para produção leiteira em Goiás

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), acompanhado do ex-prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz, cumpriu extensa agenda de compromissos nesta quarta-feira, 22, em Brasília. Em audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foram tratados diversos assuntos de interesse do Estado de Goiás, em especial, sobre obras de infraestrutura, como pontes de acesso, e projetos que possam gerar emprego e renda aos goianos.

“É o momento de impulsionarmos a economia do nosso Estado e, principalmente, de estimular a geração de emprego e renda. Goiás é um Estado de muitas potencialidades, mas necessita melhorar sua infraestrutura para dar vazão aos investimentos que serão realizados. Ficamos muito satisfeitos com a receptividade do ministro e pela disposição em atender nossas demandas”, explicou o senador.

Já na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o senador reuniu-se com o presidente da Companhia, Marcelo Moreira Pinto, para traçar estratégias e ações que visam o desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local de Leite, da piscicultura e fruticultura do Estado de Goiás. Vanderlan, com o respaldo da bancada Federal Goiana, foi responsável por efetivar a Codevasf em Goiás, e o Estado já vem sendo beneficiado por isso.

Segundo IBGE, Goiás ocupa o 5º lugar no ranking nacional da produção de leite e possui 70 mil produtores. A produção goiana é estimada em 3 milhões de toneladas por ano. Para Vanderlan, é necessário promover ações para desenvolver ainda mais o setor. “Ao todo, 136 municípios goianos já estão sendo beneficiados por ações, em diversas frentes, realizadas pela Codevasf. Daremos agora uma atenção especial à produção leiteira, pois trata-se de um forte gerador de emprego e renda do nosso Estado. É preciso fazer a economia girar e investir no pequeno produtor de leite”, avaliou.

Vanderlan falou ainda que a parceria com a Codevasf tem sido imprescindível para otimizar o processo de crescimento econômico. “Somos muito gratos pela oportunidade que tivemos de levar, no início do ano, a Codevasf para Goiás. As atividades estão a todo vapor e, em breve, colheremos mais frutos dessa parceria”, disse.