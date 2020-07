BASF abre vagas de estágio em diversas áreas

A BASF, empresa química líder em inovação e sustentabilidade, em parceria com a Cia de Talentos modernizou sua plataforma de estágio e está com diversas vagas de estágio abertas. As unidades da companhia estão localizadas nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Pernambuco e Mato Grosso. As vagas são para atuar nos segmentos Automotivo, Agronegócio, Químico, Tintas Suvinil e na área Corporativa.

Os interessados podem se inscrever a partir do dia 23 de julho pelo website http://estagiobasf.ciadetalentos.com.br/. O processo de seleção conta com as avaliações da Cia de Talento e da BASF. Devido à situação atual relacionada à pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), as etapas de serão realizadas 100% de forma online.

O Programa de Estágio BASF é contínuo, ou seja, há oportunidades para diferentes áreas durante o ano todo. Por isso, todas as vagas são para início imediato. Além do processo ser mais rápido, o Programa aumenta as chances do estudante ingressar na BASF pois, caso tenha o perfil da companhia permanecerá na base de dados e terá chance de participar de processos seletivos para vagas de estágio.

“Pessoas é um dos seis pilares estratégicos globais, um importante valor para a BASF em todo o mundo. Entendemos a importância da colaboração e diversidade para a geração da inovação. Por isso, valorizamos a pluralidade e o talento de todas as pessoas em suas características, diferenças e semelhanças. Buscamos promover um ambiente inclusivo e acolhedor para todas as pessoas que desejam construir e começar suas carreiras conosco”, comenta Letícia Medice, Gerente de Aquisição de Talentos e Branding da companhia.

Para o desenvolvimento no programa de estágio a companhia busca estudantes criativos, empreendedores e responsáveis de todos os cursos de graduação e que possam estagiar pelo menos 18 meses. É necessário ter disponibilidade para trabalhar 30h semanais em horário comercial.

Já para os alunos de ensino técnico de diferentes cursos, as vagas são destinadas para estudantes que tenham vínculo com o colégio técnico que possibilite a assinatura de estágio por até dois anos e disponibilidade para estagiar 30h/semanais em horário comercial.

“Somos uma companhia com mais de 150 anos e o estágio para nós é uma oportunidade de troca de aprendizado com a geração que está chegando ao mercado de trabalho. Para o estudante, é uma a oportunidade de estagiar numa companhia que investe em tecnologia, em sustentabilidade e promove um ambiente diverso”, explica Letícia.

O site também receberá inscrições para o programa Estações, voltado às unidades de Soluções para Agricultura da BASF. Quando disponíveis, as vagas serão divulgadas através da plataforma.

As cidades que receberão os estagiários selecionados estão localizadas nos municípios de São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santo Antônio de Posse (SP), Jacareí (SP), Guaratinguetá (SP), Indaiatuba (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE), Trindade (GO) Camaçari (BA) e Primavera do Leste (MT).

Diversidade e inclusão – Para a BASF, a diversidade é essencial, uma vez que contribui para a pluralidade de ideias e experiências, impulsionando a criatividade e a inovação e tornando a companhia mais competitiva sobretudo diante do forte caráter global de seus mercados e clientes.

A empresa trabalha a diversidade e a inclusão interna e externamente, desde os processos seletivos, passando pelos programas de desenvolvimento e retenção de talentos, até a sua cadeia de fornecimento, cujos parceiros são informados sobre as políticas da empresa e estimulados a ampliar seus esforços para a valorização das diferenças.

Entre outras iniciativas, a BASF conta com a atuação de quatro grupos de afinidade: o Woman In Business – WIB, com foco na igualdade de gênero; o BeDifferent – para discussão de acessibilidade e assuntos relacionados às pessoas com deficiência; o Black Inclusion Group – focado na igualdade racial e o B@You, voltado à diversidade sexual.